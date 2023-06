Negli ultimi 22 anni 8 milioni di passeggeri di Ryanair hanno transitato all'Aeroporto Internazionale D'Abruzzo

Dal 2001 ad oggi 8 milioni di passeggeri della compagnia Ryanair hanno transitato nell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo. Il dato è stato emesso in occasione della celebrazione del venticinquesimo anniversario della compagnia irlandese in Italia.

Dal 1998 Ryanair transita sulla nostra penisola mentre nel 2001 ci fu il primo decollo da Londra Stansted a Pescara. Da 22 anni a questa parte la compagnia irlandese è cresciuta in modo significativo in Abruzzo aggiungendo rotte domestiche ed internazionali, guidando il traffico e la ripresa del turismo post-Covid, e portando un investimento di 100 milioni di dollari con un aereo basato a Pescara, trasportando oltre 7,7 milioni di passeggeri fino ad oggi.

Quindici rotte effettuate da Ryanair nell’operativo di questa estate che conta un nuovo collegamento per Catania, oltre ad aumentare delle frequenze di 10 destinazioni incluse Memmingen, Trapani, Torino e altre ancora. Questo operativo record vedrà Ryanair raggiungere una crescita a Pescara del 18% rispetto all’estate ‘22 con una quota di mercato di quasi l’80% proprio nell'anno delle "nozze d'argento" in l'Italia. Queste le parole di Vittorio Catone, Presidente della SAGA, società che gestisce l'Aeroporto abruzzese:



I risultati da record ottenuti lo scorso anno con oltre 715 mila passeggeri, sembrano oggi sulla strada non solo della conferma, ma anche di un’ulteriore crescita. Da gennaio a maggio di quest’anno sono stati registrati 310.231 passeggeri con un aumento del 39 per cento sul dato di 223.382 del 2022. Solo nel mese di maggio hanno scelto di volare da e per Abruzzo Airport 91.815 persone, ossia il 25 per cento in più dei 73.204 passeggeri del 2022”.

Così invece Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l'Italia:

“In qualità di compagnia aerea preferita in Italia, Ryanair è entusiasta di celebrare i 25 anni di attività in Italia e 8 milioni di passeggeri in transito dall'aeroporto d’Abruzzo con il più grande operativo di sempre per la Summer '23 - ha commentato Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia -. Nell'ultimo quarto di secolo, Ryanair ha investito nel collegare le regioni italiane con voli domestici, come ad esempio quelli verso Milano, Trapani e Torino, e rotte internazionali quali Barcellona, Dusseldorf, Malta, Varsavia e molte altre. Il nostro operativo estivo da record prevede 15 rotte esclusive tra cui 1 nuovo entusiasmante collegamento per Catania, offrendo ai clienti/visitatori di Abruzzo Airport ancora più scelta per le vacanze estive alle tariffe più basse in Europa.

Da quando siamo atterrati per la prima volta in Italia 25 anni fa, siamo cresciuti fino a diventare la compagnia aerea preferita in Italia. Di conseguenza, comprendiamo quanto sia importante essere vicini ai propri cari ed è per questo che ci impegniamo a crescere ulteriormente in Italia nei prossimi 25 anni. Per celebrare i 25 anni in Italia e gli 8 milioni di passeggeri in transito dall'aeroporto d’Abruzzo, offriamo una promozione con prezzi a partire da soli 25 € a tratta per viaggiare fino a ottobre ’23 su www.Ryanair.com. Siamo Made for Italy”.