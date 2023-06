Stellantis: â€œRegioni chiamate a fare squadra col Governo per il rilancio dell'automotive"

"Finalmente c'è un Governo che mette insieme tutte le Regioni che hanno fabbriche Stellantis, per ragionare insieme su come affrontare la crisi e il futuro dell’automotive che deve continuare a investire in Italia".

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro convocato a Roma dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con i 6 presidenti di Regioni che attualmente ospitano stabilimenti industriali della Stellantis (nel nostro territorio il sito FCA, ex Sevel, ad Atessa in Val di Sangro).

"Abbiamo ragionato insieme al ministro Urso - ha proseguito Marsilio- sull’opportunità di fare una strategia comune, una politica nazionale sul rilancio dell'automotive che parta appunto dal confronto con Stellantis. Abbiamo avuto l’opportunità di fare un approfondimento serio, una riflessione profonda sul futuro dell'indotto dell'automobile in Italia e su quale tipo di politica dobbiamo percorrere per permettere all’industria dell’automotive di essere valorizzata, difesa, tutelata e semmai di far tornare a crescere la produzione sul territorio nazionale. E’ la prima volta in decenni che un Governo nazionale prova a mettere in campo una lungimirante azione politica industriale facendo squadra con le Regioni, non lasciandole sole a confrontarsi con i colossi dell’industria, e di questo ringrazio il ministro Urso e il Governo Meloni".