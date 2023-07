Iniziati i lavori di riqualificazione dello stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia"

Pochi giorni fa sono iniziati i lavori di riqualificazione straordinaria dello stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara.

Nello specifico i lavori riguardano la sostituzione dei seggiolini danneggiati dalla grandinata del 2019, un nuovo impianto di irrigazione ed il montaggio dei fari a led per creare suggestioni con le luci. Queste le parole del Sindaco Masci dopo aver effettuato il sopralluogo nell'impianto di Via Pepe:



"Questa mattina sono in sopralluogo allo stadio perché stiamo lavorando alla clemente per presentarlo nel migliore dei modi all'inizio del prossimo campionato. Speriamo ci saranno dei risultati che ci permetteranno di salire di categoria. L'anno scorso abbiamo gioito e sofferto fino all'ultimo minuto. Purtroppo non è andata come volevamo ma dobbiamo sempre tifare Pescara per raggiungere i risultati sia per la nostra squadra che per la nostra città.

Tornando al campo stiamo sostituendo l'impianto di irrigazione, che aveva bisogno di un miglioramento generale perché da anni non si interveniva. Stiamo intervenendo su tutti i seggiolini della Tribuna Adriatica ed i seggiolini rovinati nel nostro stadio perché vogliamo presentarlo nel migliore dei modi. Sostituiremo anche i fari, con nuovi fari di ultima generazione a led che ci permetteranno effetti speciali luminosi come nei migliori stadi d'Europa perché noi vogliamo che questo stadio possa avvicinarsi a quelli europei."