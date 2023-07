Pescara Calcio: ufficiale l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2023-24

La Co.vi.so.C (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) insieme alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzativi hanno approvato l'iscrizione del Pescara al prossimo campionato di Serie C 2023-24 che partirà il prossimo 27 agosto. A darne l'annuncio è stata la società biancazzurra con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale:

Con la lettera del 30 giugno 2023 da parte della Co.Vi.So.C (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo-Organizzativi, la Delfino Pescara 1936 Spa, è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie C.

Dopo aver valutato la documentazione legale ed economico-finanziaria prodotta dalla Società, la FIGC ha quindi dato il via libera per “l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2023-2024”.