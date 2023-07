Fino al 9 luglio Montesilvano sarÃ  capitale del beach volley

Il Campionato Italiano Assoluto di beach volley rappresenta un appuntamento importante per tutti gli appassionati della disciplina sulla sabbia. Quest'anno la città di Montesilvano ospiterà tre appuntamenti, a partire da oggi fino al 9 luglio, la tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Gold (7-9 luglio) e delle categorie under 18 (3-4 luglio) e under 20 (5-6 luglio). Gli appuntamenti sono stati presentati questa mattina dal sindaco Ottavio De Martinis, dall'assessore allo sport Alessandro Pompei e dal presidente del comitato abruzzese, Fabio Di Camillo, presenti il collegamento streaming anche la consigliera federale Chiara Di Iulio e il coordinatore dell'attività territoriale FIPAV beach volley Fabio Galli.

Giunto alla sua 30esima edizione il Campionato Italiano Assoluto sarà costituito da un alto numero di tappe organizzate su tutto il territorio della penisola italiana, da metà giugno a metà settembre, data in cui verranno assegnati i tricolori di tutte le categorie.

Negli eventi "Gold" la federazione ha messo in palio anche la Coppa Italia, a Montesilvano, quindi, si assegneranno i punteggi per i titoli nazionali. Al Campionato Italiano Assoluto potranno partecipare anche atleti provenienti da federazioni straniere. Questa procedura, introdotta per la prima volta nell'edizione 2021, ha l'obiettivo di rendere più prestigiosi i tornei e di far crescere di conseguenza tutto il movimento del beach volley italiano. Si aggiudicherà lo scudetto la coppia che avrà totalizzato il maggior numero di punti, prendendo in considerazione solo i migliori quattro risultati tra tutte le tappe disputate del Campionato Italiano Assoluto e Gold.

Nelle tappe del Campionato Italiano Assoluto "Gold": di Palinuro (SA) e Montesilvano (PE) ai vincitori andranno, 24mila euro totali (12mila euro per ciascun tabellone).

"Oggi e domani le categorie maschili e femminili dell'under 18 si stanno contendendo il titolo nazionale - ha spiegato il presidente della FIPAV Abruzzo, Fabio Di Camillo - e gli spalti sono già gremiti. La tappa Gold porterà sul territorio sport, turismo e un importante indotto economico per la presenza dei suoi atleti, tecnici e degli addetti ai lavori. Questo è un evento di grande prestigio per Montesilvano e per l'Abruzzo intero, la città ha da sempre mostrato grandi doti organizzative e per questo motivo è stata premiata con una tappa prestigiosa".

"La nostra Montesilvano – ha affermato il sindaco Ottavio De Martinis – sta ospitando una delle tre tappe più importanti in Italia degli Assoluti di beach volley, un evento che è motivo di orgoglio per l'amministrazione comunale e per l'intera città. Il nostro territorio si è rivelato ideale per l'organizzazione di eventi sportivi e in questi anni sono state numerose le manifestazioni ospitate in sintonia con le federazioni italiane delle varie discipline. Per queste gare internazionali, riprese dai media importanti, siamo noi a ringraziare il presidente del comitato regionale Di Camillo e tutta la Federazione per questa importante opportunità. Siamo orgogliosi anche di questo meraviglioso villaggio allestito in occasione delle gare. In bocca al lupo a tutti i partecipanti e vinca il migliore".

"Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco De Martinis per la Federazione e la Regione Abruzzo – ha detto l'assessore Pompei - . Con il comitato regionale abbiamo avviato già da tempo una collaborazione proficua e dall'inizio dell'anno per Montesilvano è il sesto evento a carattere nazionale, in collaborazione con le federazioni. Abbiamo scelto di accogliere le gare giovanili under 18 e 20 perché vogliamo che Montesilvano diventi un punto di riferimento nazionale di sport e turismo".