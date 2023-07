Iniziati nella notte i lavori di scarificatura e asfaltatura in zona Stazione Centrale

Sono iniziati questa notte i lavori di scarificatura e asfaltatura presso il sottopasso che collega Via del Circuito a Via De Gasperi e Via Bassani Pavone, zona Stazione Centrale.

Un intervento molto importante date le condizioni disastrose delle strade. Ad assistere i lavori era presente il Sindaco Carlo Masci, precisando che la manutenzione delle strade sarebbe dovuta partire la settimana scorsa per poi essere rinviati causa pioggia. Queste le sue parole in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook:

"La mezzanotte è passata, sono venuto a controllare i lavori di asfaltatura che si stanno svolgendo tra i due sottopassi che congiungono Via Teramo a Via Del Circuito. L'impresa sta scarificando per poi asfaltare, domani notte completerà l'intervento facendo Via Basanni Pavone.

Era necessario intervenire in questa zona molto ammalorata-spiega il Primo Cittadino-finalmente adesso non piove più. Erano lavori preventivati per la settimana scorsa, purtroppo di notte ha piovuto e abbiamo dovuti rimandarli a questa settimana e oggi li stiamo completando. Facciamo interventi di notte quando è possibile per evitare che ci siano disagi per i cittadini. Continuiamo con gli interventi di asfaltatura in città, dobbiamo farne tanti perché le piogge di oltre due mesi hanno creato moltissime buche, come successo in molte città d'Italia, ma abbiamo fondi per poter fare interventi concreti per risanare moltissime strade della città, anche se non basterà mai perché gli interventi sono sempre necessari.

Il nostro sottofondo è sabbioso-conclude Masci-ci sono tantissimi sottoservizi anche fatti in anni passati in maniera non appropriata e adesso ne scontiamo le conseguenze ma questi interventi miglioreranno le condizioni delle nostre strade."