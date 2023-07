A Pescara In arrivo 10 ecomobily point per arricchire i servizi della mobilitÃ  sostenibile

Dieci ecomobility point vanno ad arricchire il sistema di servizi per la mobilità sostenibile di Pescara, Realizzati con i fondi Sus (Sviluppo urbano sostenibile) sono collocati in punti strategici della città, secondo criteri funzionali sia alle necessità dei residenti che alle esigenze di chi, nell'area centrale e in quella dei servizi, arriva lavoro, studio o turismo.

Gli impianti sono collocati al parcheggio delle Naiadi, in via Monte Faito, alla stazione di Pescara Portanuova, in piazza Ovidio, a San Silvestro, in via Gioberti, via Passolanciano, al tribunale , all'Aurum e in via del Santuario. I primi nove sono tutti dotati di stalli per la ricariche delle ebike, l'ultimo può essere utilizzato solamente per la sosta.

"Tutte le strutture sono dotate di collegamento wifi e di impianto di videosorveglianza - sottolinea l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia - in piazza Ovidio e all'Aurum sono presenti anche totem informativi che, per il momento, forniranno istruzioni sull'utilizzo degli ecomobility, in futuro saranno collegati all'app Vivipescara per attivare una più capillare offerta informativa sulla città. Le telecamere di videosorveglianza, inoltre, sono collegate direttamente con la control room della polizia municipale".

Utilizzare il sistema di ricarica è semplicissimo: basta registrarsi tramite l'applicazione web mobile https//pescara.ecospazio.it inserendo tutti i dati richiesti e poi accedere all'app mediante smartphone, utilizzando le credenziali ricevute. In alternativa l'accesso al servizio è possibile anche tramite smart card. Su ogni ecomobility sarà presente un qrcode, che, inquadrato con lo smartphone, consentirà comunque di accedere a tutte le informazioni. Le postazioni di ricarica sono quattro per ogni struttura, ciascuna dotata di presa schuko e porta usb. Il cavo di alimentazione, dalle caratteristiche specifiche per ogni mezzo, dovrà essere portato da chi utilizza la bicicletta.. La prima mezz'ora di ricarica è gratuita, dal trentunesimo minuto fino al sessantesimo scatterà una tariffa di 50 centesimi.

I dieci ecomobility si aggiungono ai tre già presenti sul territorio e posizionati in aree nodali di collegamento: lungomare Colombo, aeroporto e via Rigopiano.