Asili nido: 160 bambini pescaresi fuori dalla graduatoria. Pignoli chiede l'intervento del Sindaco Masci

Sono 160 i bambini di famiglie pescaresi che sono rimasti fuori dagli asili comunali dopo la presentazione delle domande. A renderlo noto questa mattina in conferenza stampa è stato il capogruppo al comune di Pescara Massimiliano Pignoli che ha presentato i documenti riguardanti gli asili comunali.

"Per risolvere il problema dei 160 bimbi rimasti fuori dalle graduatorie per frequentare gli asili nido comunali - spiega il consigliere e capogruppo Massimiliano Pignoli - il sindaco mi ha assicurato, dopo la mia sollecitazione - che verrano reperite le risorse necessarie per far sì che nessuna possa restare fuori e nessuno possa essere escluso. Sociale non vuol dire solo supportare le famiglie in difficoltà ma anche i bambini delle famiglie stesse perché nessuno deve vedersi negato un diritto.

Ho parlato quindi con il sindaco di questa problematica e lui, sensibile di fronte a questo stato di cose mi ha tranquillizzato e mi ha assicurato che si cercherà di trovare i soldi nel bilancio per siglare convenzioni con gli asili privati per far sì che questi 160 bambini possano essere iscritti alle stesse condizioni. La convezione con le diverse strutture private presenti in città - prosegue Pignoli - è il modo migliore per soddisfare le richieste di 160 famiglie non solo quelle residenti nella nostra città ma in parte, anche quelle residenti fuori e che per lavoro o altri motivi si trovano quotidianamente a Pescara. in città.

Chiaramente sarà data priorità ai residenti a Pescara ma si cercherà nei limiti del possibile di trovare una soluzione anche per gli altri. 160 rappresenta un numero non esagerato e dunque sono certo che con i fondi che si troveranno nelle scuciture di bilancio si riuscirà a soddisfare tutte le richieste in vista - ha concluso Massimiliano Pignoli - del prossimo anno scolastico".