Viaggi di gruppo: le mete piÃ¹ desiderate per settembre 2023

Non ami viaggiare ad agosto perché le spiagge e le città sono troppo affollate, i prezzi poco competitivi e il clima troppo caldo? Allora sei in buona compagnia: crescono, infatti, i traveller che decidono di aspettare e godersi una vacanza a settembre, quando il clima è più mite, i prezzi più bassi ma soprattutto diminuiscono i turisti sulle spiagge e nelle città. Settembre, infatti, è il mese perfetto per programmare una vacanza rilassante e per ricaricare le pile prima di tornare a lavoro. Inoltre, per diminuire lo stress puoi sempre scegliere un viaggio di gruppo dove il tour operator online organizza e realizza l'intera proposta, itinerari compresi. Tramundi è una realtà conosciuta in questo campo e propone, sia in Italia che all'estero, sempre nuove idee di viaggio per soddisfare le più disparate esigenze dei viaggiatori. Ma quali sono le mete di tendenza per i viaggi di gruppo 2023? La Spagna è di certo una destinazione amatissima. Del resto, il mare a settembre è perfetto per i tuffi e qui ci si può divertire scoprendo le città. Un tour in barca a vela a Ibiza e Formentera, per esempio, è l'ideale se stai cercando un momento di puro relax. In questi paradisi puoi lasciarti lo stress e la frenesia della città alle spalle, assaporando ogni momento trascorso sulla spiaggia. Meglio le città? Allora prenota una vacanza in Andalusia, perché qui puoi scoprire architetture maestose, frutto dell'unione di più culture, occidentali e arabe. Un'altra meta perfetta per ricaricare le batterie e vivere a contatto con la natura più autentica è di certo il Madagascar. Luoghi perfetti in cui ammirare da vicino i lemuri, perderti tra gli altopiani, le colline e le splendide risaie, visitare il magnifico parco di Anja con una guida locale e rilassarti nelle stupende spiagge di Anakao, un luogo incredibile con un mare che vira tra il blu cobalto e il verde smeraldo. Anche l'Italia è una meta perfetta per le vacanze di gruppo a settembre. La Puglia, per esempio, è una destinazione ambita e amata dai viaggiatori di tutto il mondo. Puoi rilassarti sulle spiagge di Porto Cesareo, ammirando la sua sabbia finissima e l'acqua cristallina oppure provare lo snorkeling al Parco Naturale di Porto Selvaggio, insieme alle guide esperte del WWF. Infine, c'è la Sicilia, da scoprire nelle sue città e nelle sue isole. Puoi valutare tra una crociera tra le isole Egadi o un tour tra le più belle città siciliane passando per Palermo, il borgo di Erice, Agrigento e Taormina, con tappe enogastronomiche per entrare in sintonia anche con i sapori di questa magica terra.