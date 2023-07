Sospetta intossicazione per 30 boy scout

Epilogo negativo per trenta boy scout, quasi tutti di Pescara, impegnati in un campo estivo sulla Maiella a Castiglione Messer Marino. I ragazzi, tra i 13 e i 16 anni, hanno accusato dei malori nelle scorse ore. La notizia è stata pubblicata dall’Ansa. La causa dei malori, riporta l’agenzia, si sospetta possa essere un’intossicazione.

Un ragazzo, riporta l’Ansa, si è spostato dalla comitiva in una zona in cui c’era segnale telefonico e ha allertato il 118. Attivato il protocollo dei soccorsi in montagna il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto per soccorrere i trenta boy scout e trasportarli negli ospedali di Vasto e Lanciano.