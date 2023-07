Luca Cinquegrana Ã¨ il nuovo coach della Pescara Basket

La Pescara Basket ha annunciato il nuovo coach. Si tratta di Luca Cinquegrana, che già da tre stagioni è con i biancazzurri, dove ha ricoperto per due anni il ruolo di vice di Stefano Vanoncini in Serie C Gold con ottimi risultati, nonché di capo allenatore per le squadre giovanili di Serie C Silver e Under 15 d’Eccellenza. L'anno scorso, invece, è stato il vice di Stefano Cova in Serie B, continuando parallelamente anche a guidare le giovanili.

Dopo tre anni la società, in virtù di quanto fatto di positivo da Cinquegrana con i colori biancazzurri, ha deciso di promuoverlo in un ruolo ancora più prestigioso sia per i suoi indubbi meriti sia per dargli ancora più importanza dopo l'ottimo lavoro svolto. Come spiega il dirigente Luca Di Censo, "abbiamo voluto dare a coach Cinquegrana questa importante possibilità perché se la merita tutta, è un tecnico bravissimo, grande motivatore, sa lavorare con i giovani e noi, pertanto, puntiamo molto su di lui".

44 anni, Cinquegrana si presenta così: "Sono molto contento e ringrazio la Pescara Basket. Negli ultimi due anni a Pescara abbiamo raggiunto bei risultati, prima con l'under 19 e l'under 17, e poi con l'under 14. Abbiamo fatto un buon lavoro e adesso la società mi ha chiesto di orientarmi più sui "medio-grandi", affidandomi l'incarico di allenatore della Serie B interregionale e di capo allenatore dell'under 19 nazionale Unibasket. Ci saranno un paio di senior, non di più, perché il focus della società è indirizzato sul settore giovanile, e la Pescara Basket punta a diventare sempre più grande e ambiziosa. Io, negli anni, ho lavorato tanto nel settore giovanile, e adesso accetto con grande voglia questo incarico. Sono una persona molto motivata, ho allenato in diverse categorie, prime squadre, settori giovanili, e dunque inizio questa nuova avventura con molto entusiasmo".

Cinquegrana avverte: il lavoro sarà fondamentale. "Mi piace intraprendere un percorso con i ragazzi che alleno per cercare di alzare il livello di tutti: avremo una squadra molto giovane, un bel gruppo, e di conseguenza dovremo fare tanto allenamento. I ragazzi dovranno compiere un ulteriore step e prendere ancora più confidenza con il loro vissuto per poter migliorare il presente. Dovranno credere in quello che stanno facendo, credere nel miglioramento. Bisogna che si vada tutti nella stessa direzione perché sarà importante la coesione, la sinergia. Dovremo unire le forze e continuare a crescere".