Lutto nel mondo dell'aviazione: è morto il Comandante Carlo Mariani

E' morto all'età di 66 anni il Comandante Carlo Mariani, istruttore e pilota di voli militari, civili e lanci con il paracadute.

"La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo nel cuore della sua famiglia e degli amici, ma soprattutto nell’Aeronautica italiana - ha dichiarato l’ex Presidente dell’Aeroclub Armando Foschi - e in tutti quei corpi militari che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le doti”.

Diplomato al Liceo Scientifico ‘Da Vinci’ di Pescara, Mariani aveva solo 19 anni quando, con il brevetto da pilota già in tasca e con il brevetto da paracadutista nell’altra tasca, conseguiti a soli 16 anni, ha iniziato la sua lunga avventura di futuro pilota nell’Accademia dell’Aeronautica militare a Pozzuoli, perché il cielo era la sua seconda casa, una passione innata, un talento naturale. Nel 1992 è diventato pilota militare di F104 su cui vola per 2.200 ore a Rimini.



Tolta la divisa militare indossa quella da civile volando su B737, A320 e, fino a poche ore fa, di A330 nelle compagnie AirOne e Alitalia. Nel tempo libero ha continuato a volare in particolare in acrobazia sia a motore che in aliante. Ha addestrato un gruppo di amici piloti ‘normali’ nella formazione acrobatica YakItalia con Yak 52/50, un team fondato nel 1999 con Domenico Serafini. Ha partecipato ai campionati nazionali ed internazionali di acrobazia ed a numerose manifestazioni aeree. Uno degli ultimi voli ‘speciali’ quello nel quale ha trasportato un passeggero straordinario, ovvero Papa Francesco.

I funerali di Mariani si svolgeranno venerdì 18 agosto, alle ore 11:00, nella Chiesa della Riconciliazione, via della Fiera, a Rimini, dove viveva stabilmente, ma da oggi si potrà salutare il Comandante nella Camera mortuaria dell’Ospedale di Fano