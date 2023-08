Sopralluogo del Sindaco Masci allo stadio Adriatico per i lavori di riqualificazione

Allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara non si fermano i lavori di riqualificazione della Tribuna Adriatica con la sostituzione dei seggiolini e della rete idrica del campo in occasione della prima gara del campionato di Serie C tra il Pescara e la Juventus Nex Gen in programma sabato 2 settembre ore 20:45. Oltre alla squadra di Zeman l'Adriatico ospiterà per le prime gare della stagione anche il Pineto, club neopromosso in terza serie. Questa mattina il Sindaco Masci ha effettuato un sopralluogo all'interno dell'impianto di Via Pepe. Queste le sue parole:

"Un sopralluogo allo stadio per verificare lo stato dei lavori. Devo dire che ho trovato 18 operai impegnati in questa attività. Ormai i seggiolini della zona inferiore sono stati sostituiti tutti quanti e andiamo verso il completamento perché dovrà essere pronto per il 2 settembre, data della prima partita del campionato. Lo avevamo garantito ai pescaresi e anche alla squadra del Pineto, che saranno nostri ospiti per le prime partite. Il campo è in buone condizioni e per il 2 settembre sarà in ottime condizioni-afferma il Sindaco-perché stiamo lavorando anche sul campo sostituendo tutto l'impianto idraulico. Un bel lavoro per uno stadio che sicuramente ci farà vedere un buon calcio perché quest'anno dobbiamo puntare alla Serie B.

Abbiamo riposizionato tutti i seggiolini nelle altre zone degli spalti, in modo da avere uno stadio totalmente rinnovato. Scriveremo “Città di Pescara” in modo che si legga bene che uno dei più belli stadi d'Italia è di Pescara. Abbiamo sistemato i seggiolini in Curva Nord dove ne mancavano molti. Mi auguro che adesso, con questo stadio completamente rinnovato, tutti quanti noi abbiamo rispetto di un nostro bene, della città di Pescara, perché più lo manteniamo bene più saremmo apprezzati da tutti."