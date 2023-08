Montesilvano: verso la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini

In vista della prossima ripresa delle attività sportive, l'amministrazione sta procedendo con importanti lavori di rigenerazione e riqualificazione su vari impianti sportivi cittadini, in modo da poter garantire alle associazioni del territorio, ma soprattutto ai tantissimi ragazzi e ragazze che li utilizzano, strutture adeguate, efficienti e sicure. Nello specifico, sono 3 gli impianti attualmente oggetto di lavori:



- Al Campo Sportivo "G.Speziale" di Via Ugo Foscolo, stiamo procedendo con l'installazione del nuovo manto erboso sintetico. Sono in corso di ultimazione i lavori di posa del sottofondo sabbioso e di tutti gli interventi necessari a restituire il corretto drenaggio delle acque meteoriche del campo di gioco. Successivamente si procederà con l'installazione del manto e verranno effettuati lavori di tinteggiatura di tutta la perimetrazione interna alla struttura. Nei prossimi mesi, grazie ad un contributo regionale che riusciremo ad intercettare, effettueremo anche un importante lavoro di riqualificazione di tutti i locali spogliatoi, magazzini e più in generale di tutte le aree di pertinenza della struttura.



- Al Palazzetto dello Sport "Corrado Roma" invece è in atto la rigenerazione del parquet sportivo in collaborazione con la società SSD Marconi che gestisce l'impianto: una ditta specializzata sta provvedendo alla sostituzione delle doghe ammalorate, ed alla levigazione e nuova lucidatura di tutto il fondo legnoso. Stiamo realizzando anche nuove segnature per calcio a 5, basket e pallavolo. Le aree esterne ai campi da gioco verranno colorate di azzurro e verrà installata al centro del campo una pavimentazione adesiva con la dicitura Città di Montesilvano - Palaroma, per rafforzare lo spirito identitario del nostro prestigioso palazzetto.



- Allo stadio di Via Senna invece, dove ormai il manto erboso è tornato ad essere uno dei più belli dell'intera Regione e la struttura tutta è tornate finalmente a funzionare a pieno regime, insieme alla Fidal Abruzzo, in vista dei prossimi Master Europei di Atletica Leggera in programma a Montesilvano per la fine di Settembre, abbiamo provveduto alla rigenerazione totale della pista di atletica, rimuovendo sporcizia, scarabocchi e ciottoli vari, realizzando una nuova segnaletica orizzontale, nuovi cordoli e tutto quanto necessario per poter svolgere campionati federali internazionali.



Esprimono grande soddisfazione il Sindaco Ottavio de Martinis e l'assessore allo sport Alessandro Pompei: