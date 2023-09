Si chiude la seconda edizione di "PesGara" della Legalità e della prevenzione

Circa 700 atleti hanno attraversato la città per la seconda edizione dell’evento ‘PesGara per la Legalità’, la gara podistica di 10 chilometri di percorso cittadino su strada, promossa dalla Prefettura di Pescara in sinergia con le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) e le Forze Armate (Esercito, Guardia Costiera e Aeronautica) e organizzata dall’ASD Passologico, in collaborazione con il Comune di Pescara-assessorato allo Sport e con la Regione Abruzzo Presidenza del Consiglio e assessorato allo Sport. E ai 700 atleti professionisti in gara per il campionato italiano, si sono aggiunti i 100 podisti che hanno partecipato alla Camminata della Prevenzione guidata dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – tra cui gli allievi della Guardia di Finanza, per una festa dedicata allo sport, alla legalità, alla prevenzione e alla solidarietà che ha riscosso un successo oltre ogni aspettativa.

Il ringraziamento va ovviamente alle Forze istituzionali che hanno promosso e partecipato all’iniziativa-ha detto l'assessore allo Sport Patrizia Martelli -e poi ai cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrate nell’ora di chiusura al traffico delle vie interessate dalla gara e per la presenza accanto alle Istituzioni stesse”.

Alle 8.30 in punto piazza della Rinascita si è trasformata nel Villaggio dello Sport – ha sottolineato l’assessore Martelli -, una festa di colori, di agonismo, di fibrillazione in attesa della partenza, che ha visto la partecipazione di campioni italiani e olimpici, guidati da una stella del calibro di Stefano Tilli, Legend di Sport e Salute. Pochi minuti dopo le 9 la partenza da via Nicola Fabrizi con un’onda infinita di atleti che ha attraversato piazza della Rinascita, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Firenze, piazza Italia, corso Vittorio Emanuele (lato mare), via Piave, piazza Sacro Cuore, corso Umberto”. Nel frattempo dalle 9 ha riaperto i battenti anche il Villaggio della Prevenzione per effettuare le visite gratuite all’interno dei due PMA – Posto medico avanzato nelle seguenti discipline:

La Confraternita della Misericordia di Pescara, presieduta dal Governatore Cristina D’Angelo, ha allestito due PMA – Posto Medico Avanzato – l’Ospedale mobile dell’Associazione, effettuando delle dimostrazioni pratiche di rianimazione cardiaca e uso del defibrillatore e di disostruzione delle vie aeree su adulti e bambini; All’interno del PMA sono stati ospitati il cardiologo Stefano Guarracini che, tra sabato pomeriggio e questa mattina ha effettuato gratuitamente 150 visite cardiologiche con elettrocardiogramma ed ecocuore. Per il 5 per cento dei pazienti visitati è stato consigliato un esame di secondo livello per ulteriori approfondimento; Sempre nel Pma l’équipe della Aequilibrium – Centro di Ortognatodonzia del dottor Michele D’Attilio, che ha eseguito visite gratuite su funzione odontoiatrica e postura, circa 30 prestazioni complessive; Nel camper della salute messo a disposizione dalla Misericordia sono state effettuate 51 prestazioni, ovvero 21 visite dermatologiche con il dottor Nunzio Pollice, tra le quali è stata riscontrata una problematica pre-cancerosa nella bocca di un paziente che non si era accorto della patologia e che è già stato indirizzato per un tempestivo trattamento; 4 le consulenze ginecologiche effettuate dalla dottoressa Carmelina Santilli, ex Responsabile del Centro della Menopausa dell’Ospedale civile di Pescara; 26 le visite senologiche effettuate dal chirurgo senologo Marino Nardi, tra le quali è stata riscontrata una problematica che nelle prossime ore verrà approfondita in ospedale; altre 4 donne hanno già prenotato la propria visita che sarà eseguita a Casa Lilt nell’ambito della Campagna del Nastro Rosa che si aprirà il prossimo primo ottobre; Poi l’équipe del Reparto di Diabetologia dell’Ospedale civile di Pescara del dottor Agostino Consoli che ha garantito esami gratuiti sui livelli di glucosio nei pazienti, circa 100, fornendo informazioni utili sulla prevenzione delle patologie diabetologiche; Il Gazebo di ‘Nonno Ascoltami!’ con Mauro Menzietti e Valentina Faricelli, nell’ambito della campagna nazionale per la prevenzione delle malattie dell’udito, hanno eseguito 90 esami audiometrici e hanno fatto informazione sul tema della prevenzione.

“Sono numeri importanti – ha sottolineato il Presidente della Lilt Lombardo – perché rappresentano il rilancio della prevenzione, dopo due anni di stop a causa della pandemia, che ha determinato un ritardo sulle diagnosi precoci del 30 per cento. Oggi il messaggio è stato chiaro: siamo ripartiti, ed è importante che i testimonial di questa ripresa siano state le Forze dell’Ordine e le Forze Armate, uomini e donne che per primi, per poterci difendere, devono essere in salute e in forma”.

Alle 11:00 100 persone hanno partecipato alla Camminata della Prevenzione, che ha visto la presenza del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, del Presidente del Tribunale Angelo Bozza, del colonnello dell’Esercito Maurizio Tacconelli, dell’onorevole Guerino Testa e, ovviamente, dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli. Intanto a fine giornata dalle iscrizioni alla Camminata della Prevenzione sono stati raccolti 450 euro devoluti alla Lilt.