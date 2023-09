Grande successo di pubblico al Pescara Comix & Games 2023

Si è chiusa l'edizione del decennale per il Pescara Comix & Games con un successo di pubblico senza precedenti. Migliaia le presenze di appassionati, cosplay e visitatori, che hanno affollato i numerosi stand, applaudito gli ospiti, giocato, cantato e ballato per un divertimento sano e amichevole, come solo il mondo dei comics sa regalare.

La seconda giornata di ieri, sabato 9 settembre, è stata illuminata dalle presenze di Fabio Celoni, un vero e proprio maestro della Nona Arte e di Maurizio Di Vincenzo, disegnatore di punta della Sergio Bonelli Editore, che hanno disegnato e scambiato opinioni con i numerosi fans venuti a trovarli e conoscerli, ma anche dalla contagiosa simpatia dell'attore e presentatore Pino Insegno.

Fra i protagonisti della domenica invece segnaliamo Chef Hiro, all'anagrafe Hirohiko Shoda, ambasciatore “ufficiale” della cucina giapponese in Italia. Il fumettista Fabrizio “Pluc” Di Nicola ha presentato invece il suo ultimo lavoro, la graphic novel “Roba da mostri”, insieme al collega Simone Pace e al suo “Fiaba di cenere”.

Una necessaria e dovuta segnalazione per gli organizzatori e lo staff dell'evento che hanno reso possibile e in assoluta sicurezza una manifestazione così complessa e con un afflusso di pubblico davvero importante.

Arrivederci al 2024 per il Pescara Comix n° 11.