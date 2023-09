Il LunedÃ¬ del Delfino

Uno spettacolo davvero notevole quello offerto ieri sera da Perugia e Pescara, un match di categoria superiore, a conferma che entrambe dovrebbero, potenzialmente, essere protagoniste in questo girone B di Lega Pro.

Siamo solo alla seconda giornata e, tutto sommato, il risultato finale contava fino a un certo punto, ma certo il pareggio dopo il triplice fischio arbitrale (1-1) fa sorridere più i grifoni biancorossi che il Delfino. Dopo essere passati in vantaggio con Aloi, poco prima di metà secondo tempo, i biancazzurri di Zeman hanno sfiorato il raddoppio in più occasioni, finché la ben nota legge del calcio non li ha puniti, a pochi minuti dal termine, sotto forma di una splendida punizione di Cancellieri.

Gioie e dolori dal solito Cuppone, che il tecnico boemo sta migliorando e trasformando, ma l’opera non è ancora completata e si vede: incubo della difesa umbra, incapace di domarlo in diverse occasioni, ma anche dei supporters pescaresi, viste le tante occasioni fallite. Insomma dai suoi piedi, ma soprattutto dalla sua testa, quest’anno dipenderanno le fortune del Delfino, sembra incredibile ripensando all’attaccante visto lo scorso campionato, ma con Zeman in panchina non c’è da stupirsi mai di nulla.

Il prossimo impegno, sempre serale, vedrà il Pescara impegnato all’Adriatico contro l’Arezzo, fin qui corsaro a Rimini nella prima giornata, ma sconfitto in casa dalla Carrarese nella seconda. Sarà importante continuare a fare punti e non farsi staccare dalle prime, perché in Primavera questa squadra potrebbe poi davvero spiccare il volo, come tutto l’ambiente auspica.