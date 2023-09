In 43 uffici postali della Provincia di Pescara sarÃ  possibile richiedere la certificazione dell'INPS

Importante novità per i piccoli centri della provincia pescarese. In 43 uffici postali di altrettanti comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti da oggi è possibile accedere ad alcuni certificati INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M", che riassume i dati informativi relativi all'assegno pensionistico.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto nazionale "Polis" di Poste Italiane, che punta a trasformare gli uffici postali nella casa dei servizi digitali e rendere semplice e veloce l'accesso alla Pubblica Amministrazione.

Da Città Sant'Angelo (14778 abitanti, dove è abilitato l'ufficio postale di via Cilli), fino a Corvara (211 abitanti), passando per Cepagatti (10972 abitanti, il primo comune coinvolto nel progetto Polis in Abruzzo), i cittadini possono dunque già presentarsi agli sportelli muniti di documento di identità e codice fiscale per ottenere in pochi minuti la stampa dei servizi richiesti.

Oltre ai certificati pensionistici, sarà presto possibile ottenere anche certificati giudiziari, anagrafici e di stato civile, carta d'identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati e numerosi altri servizi che si aggiungono a quelli già offerti tradizionalmente dagli uffici postali.

Presto i servizi saranno erogati anche in modalità digitale in molti degli uffici "Polis" abilitati in provincia di Pescara, grazie all'installazione di totem operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che permetteranno di effettuare le richieste in modalità self e ricevere copia dei servizi richiesti in automatico.

La finalità del progetto Polis è anche quella di garantire una maggiore efficienza energetica e una mobilità verde attraverso l'installazione, su scala nazionale, di 5mila colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e di 1.000 impianti fotovoltaici.

Poste Italiane, sempre a livello nazionale, sta infine realizzando il progetto "Spazi per l'Italia", la più grande rete di co-working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale