Torna la terza edizione del Festival letterario "Pescara a Luci Gialle" 2023

Pescara a Luci Gialle, il festival ideato e organizzato da Rotary Club Pescara Nord e dall’associazione culturale Numerozero, torna dopo la forzata pausa pandemica, con il patrocinio e sostegno del Comune di Pescara e del Comune di Sulmona, oltre che di enti e di imprese private. Main partner della terza edizione sono l’azienda Unigross, Fondazione Europa Prossima e Fondazione Pescarabruzzo.

Dopo aver ospitato nelle due edizioni precedenti (2017 e 2019), maestri del brivido come Antonio Manzini, Matteo Strukul, Wulf Dorn, Franco Forte e poi, Piergiorgio Pulixi, Roberto Costantini, Hanna Lindberg, Tim Willocks, Francesca Bertuzzi, Pescara si prepara a trasformarsi nuovamente in una scena del crimine perfetta, per accogliere tanti altri autori interpreti della dilagante passione per quello che – solo in Italia – viene definito “giallo”, un’unica parola che racchiude tutte le declinazioni del genere: mistery, crime, thriller e noir.

Pescara a Luci Gialle è un progetto culturale la cui peculiarità risiede nell’organizzazione tematica del programma: gli autori non vengono invitati seguendo il criterio dell’ultimo libro pubblicato (e da promuovere), ma scelti con cura sulla base dell’argomento da trattare. Giornalisti, colleghi scrittori, operatori culturali, abruzzesi e non, accolgono gli ospiti e dialogano con loro davanti al pubblico di appassionati e curiosi (gli appuntamenti sono a ingresso gratuito).

Il festival prenderà il via giovedì 14 settembre dalle ore 18.00 a Sulmona, nella sede dell’Auditorium dell’Annunziata (Corso Ovidio 137) dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione e un primo incontro letterario; da venerdì 15 e fino a domenica 17 settembre, dalle 17 alle 20, tutti gli incontri saranno ospitati a Pescara nella sede della Fondazione Pescarabruzzo (Corso Umberto I 183). Di grande interesse il programma, per la qualità degli ospiti e dei presentatori, e per la curiosità dei temi che saranno approfonditi, dal cosy crime alla cyber security, dal romanzo storico ai femminicidi, dal mistery anglosassone alla memoria.

“Continua la grande estate pescarese all’insegna della cultura – dichiara il Sindaco della città di Pescara Carlo Masci – la nostra città si dimostra una culla culturale che ha da poco chiuso il grande festival dannunziano e adesso riparte con questo importante evento. Siamo sempre felici, e parlo a nome di tutta l’amministrazione comunale, di poter supportare iniziative come questa, volte alla diffusione della cultura, in questo caso toccando temi sempre molto attuali, nella nostra comunità”. “Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci sostenuto nell’organizzazione di questo progetto – commenta Angela Capobianchi, Direttrice artistica del festival Pescara a luci gialle – Siamo molto contenti di fare omaggio alla città di Pescara con questa manifestazione e di portare qui autori che arrivano da tutta Italia e da nazioni estere. Gli autori saranno chiamati ad offrire le loro riflessioni partendo dai libri, per andare poi a toccare una serie di tematiche tipiche della letteratura del giallo sempre molto attuali, come la violenza di genere, il cyber crime, il deep crime, perché il giallo è un formato letterario al passo coi tempi, sempre attuale e quindi sempre molto seguito da tutti”. “Porto il saluto del sindaco di Sulmona che è la città nella quale svolgeremo l’anteprima del festival – Carmine Ciofani, Presidente Ass. Cult. Numerozero – questa è la terza edizione che riusciamo ad organizzare, siamo felici di avere con noi ospiti importanti, ma siamo ancora più felici di promuovere la lettura e di valorizzare la nostra cultura letteraria. Il calendario è ricco di appuntamenti da scegliere con cura in base ai propri interessi, ma sono sicuro che anche quest’anno il nostro festival avrà un grande successo”. “Ringrazio il sindaco a nome del nostro Club Pescara Nord – dice il Presidente del Rotary Club Pescara Nord Rodolfo Corselli – che è cofondatore del Festival Pescara a luci gialle. Diversamente dalle due edizioni precedenti giovedì saremo a Sulmona per l’apertura del festival e poi torneremo a Pescara che ci ospiterà per una kermesse di tre giorni. Spero vivamente che Pescara ci dimostri l’interesse e la curiosità di conoscere tutte le sfumature del giallo, un genere letterario che tanto appassiona tutti noi organizzatori".

“PESCARA A LUCI GIALLE” 2023

Festival della letteratura del brivido - III Edizione

Sulmona 14 settembre | Pescara 15, 16 e 17 settembre

Sulmona, Auditorium dell’Annunziata, Corso Ovidio 137

giovedì 14 settembre

ore 18,00 Apertura del Festival Saluti delle autorità ore 18,30 Il thriller e la violenza di genere Piernicola Silvis e Cinzia Tani conversano con Teresa Nannarone e Gianna Tollis

Pescara, Fondazione Pescarabruzzo, Corso Umberto I 83

venerdì 15 settembre

ore 16,30 Presentazione Saluti delle autorità ore 17,00 Declinazioni di Giallo Caterina Falconi e Mariano Sabatini conversano con Arianna Di Tomasso e Cristina Mosca ore 17,45 Lei, la vittima

Piernicola Silvis e Cinzia Tani conversano con Enzo Verrengia. Modera Carmine Ciofani

ore 18,30 Il Mistery anglosassone B.A. Paris dialoga con Paola Barilari ed Enzo Verrengia ore 19,15 Lavoro di squadra – I cinque di Monteverde François Morlupi conversa con Marina Moretti e Luigi Di Fonzo

sabato 16 settembre

ore 17,00 Le indagatrici: Lolita Lobosco e Viola Guarino Gabriella Genisi e Piera Carlomagno conversano con Paolo Di Vincenzo e Monica Di Pillo ore 18,00 Il destino del Noir Valerio Varesi dialoga con Carmine Ciofani e Marco Presutti ore 19,00 Il Giallo, la storia e la memoria Loriano Macchiavelli conversa con Angela Capobianchi e Fabrizio Di Marco

domenica 17 settembre