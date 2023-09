Online il videoclip di “Andrea” il nuovo brano di Andrea Pimpini

Venerdì 8 Settembre è uscito “ANDREA” (oneRPM/Soundreef), il nuovo brano del cantautore ANDREA PIMPINI.

Da oggi, su YouTube è disponibile anche il video lyrics ufficiale: https://youtu.be/XTSBBNwQbhs

Il nuovo brano “Andrea” (https://onerpm.link/245834014712), una ballad pop dal respiro romantico, rappresenta un dialogo tra il cantante e il suo sé interiore. Una canzone caratterizzata da una melodia dolce e accompagnata da parole che con leggerezza cercano di riassumere le emozioni e le esperienze dell’autore.

“È da un anno che pubblico cover, l’ultimo brano inedito, “Stella nel cielo”, risale a circa 1 anno fa. Ci tenevo a tornare con una mia canzone. Neanche un mese fa ho pubblicato il mio primo libro, per altro diventato Bestseller su Amazon nella categoria libri gratuiti. Questa nuova canzone si ricollega al libro” – Spiega Andrea

Il libro, “Tra samurai e manga”, è disponibile su Amazon: https://amzn.eu/d/2HI5O2m

Andrea Pimpini è un cantante, cantautore e produttore italiano. La sua carriera è iniziata al Romics Festival del 2017 quando ha cantato davanti a oltre 5.000 persone. Dopo aver pubblicato le sue canzoni, nel 2019 le dirette streaming di Andrea vengono condivise dai più importanti giornali italiani come Sky TG24, All Music Italia, RAI 2, Optimagazine, ecc. Il successo più significativo arriva nel 2021, quando Andrea si posiziona al terzo posto nella classifica di Billboard per le dirette streaming di musica dal vivo, in collaborazione con Bandsintown. Il cantante rimane in cima alla classifica per 3 settimane. Nel 2022, dopo un tour in Abruzzo e un'intervista per Il Messaggero, uno dei giornali più venduti in Italia, il nuovo singolo di Andrea viene trasmesso nelle principali stazioni della metropolitana e negli aeroporti italiani grazie a una collaborazione tra TelesiaTV e la Festa della Musica 2022.