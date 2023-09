A San Salvo si scrive una pagina della rivoluzione industriale: TCM Group presenta il progetto “MASSIV”

Nella mattina di martedì 12 settembre la TCM Group di Beniamino Tambelli e Antonella Tascone, con 23 anni di attività, ha presentato un progetto triennale che vede la collaborazione diretta con l’Università degli Studi dell’Aquila: si tratta del progetto “MASSIV”: sisteMA con post-lavorazione per produzione di maSSa mediante stampa additiVa.

Numerosi gli interventi dei relatori sulla nuova stampa 3D a grandi dimensioni, con la moderazione della giornalista Miriana Lanetta.

Beniamino Tambelli, in apertura, racconta la nascita della partnership con l’Università degli Studi dell’Aquila: il progetto “MASSIV”, finanziato a ottobre 2022, della durata di tre anni, vedrà l’ampliamento dell’opificio e l’assunzione di almeno dieci tecnici, oltre a coloro che già vi lavorano; per il progetto l’azienda ospita anche una laureanda dell’Università dell’Aquila che sta lavorando ad una tesi sulla Stampa 3D.

Numerosi gli interventi dei relatori, tra i quali il Prof. Vincenzo Stornelli che, a nome dell’Università dell’Aquila, esprime la vicinanza di questa al tessuto industriale della nostra regione manifestando entusiasmo per quella che viene definita “la quarta rivoluzione industriale”: ossia la produzione a km 0, sfruttando la stampa 3D a grandi dimensioni per evitare l’importazione di materiali e garantire una produzione in situ. Il progetto “MASSIV”, infatti, vede il connubio tra ricercatori e professori universitari e la realtà industriale altamente tecnologica del nostro territorio. La sfida per i prossimi anni riguarda l’attuazione del legame tra formazione e mondo del lavoro, puntando a nuove assunzioni sul territorio.

A seguire l’intervento del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Prof. Edoardo Alesse, che si racconta sin da subito colpito dall’ambizione del progetto di Beniamino Tambelli della TCM Group; l’auspicio è quello di arrivare lontano in questo connubio tra Ricerca ed Industria.

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Walter D’Ambrogio vanta ragionevolmente l’interdisciplinarietà del progetto “MASSIV”, nel quale sono evidenti le grandi competenze e il massimo impegno messo in gioco.

Giuseppe Ranalli, Presidente del Polo Innovazione Automotive, nel corso del suo intervento definisce “sciocco” il conflitto tuttora vigente in alcune parti d’Italia tra Università ed Aziende e dichiara “si vince quando si cambia una mens, quando si cambia una mentalità”.

Il ringraziamento del Comm. Cav. Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara, esprime con parole perfette il connubio tra Formazione ed Industria: “Solo la conoscenza, la capacità e l’impegno producono ricchezza. La ricchezza si può ripartire.”

Insomma, questa quarta rivoluzione industriale che parte dall’Abruzzo s’inserisce perfettamente nella sfida del futuro: l’innovazione tecnologica. L’Assessore delegato alle Attività Produttive Daniele D’Amario: “Noi segniamo il mondo accademico. L’Abruzzo ha molto di più di quello che sembra”. Infatti è dal 2020 che il Dott. Stefano Cianciotta, Amministratore Delegato Fira S.p.A., colse la necessità di legare l’Azienda all’Università e l’incontro con Beniamino Tambelli e Antonella Tascone fu ispiratore in tal senso, poiché non sempre le aziende colgono la necessità del legame con l’Università e la Ricerca.

Il Sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e il Presidente del Consiglio Comunale Tiziana Magnacca con orgoglio verso le piccole e le medie imprese della Città di San Salvo ringraziano la TCM Group per la vetta raggiunta nel legame Accademia-Industria: “l’Abruzzo è una regione locomotiva per lo sviluppo del nostro Paese, del Centro e del Sud”.

In conclusione Antonella Tascone, “cuore pulsante dell’azienda”, ringrazia tutti i presenti e tutti i relatori. Il sogno era quello di realizzare una loro macchina e con il Progetto “MASSIV” il sogno diventa realtà: grazie alla stampa 3D a grandi dimensioni “stiamo scrivendo una pagina nuova della rivoluzione industriale”.