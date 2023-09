Un biglietto unico per treno e bus, Pescara nel progetto europeo per semplificare la mobilitÃ 

"Il finanziamento del progetto della Regione Abruzzo che consentirà di attivare il servizio di biglietto unico bus treno rappresenta una svolta epocale per il trasporto regionale. E il ruolo del Comune di Pescara sarà un ruolo da protagonista": è quanto sottolinea l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia che ricorda come "dal mese di marzo stiamo lavorando a un progetto di questo genere anche per quanto riguarda 'Summa' l'asse di progettazione europea che nasce all'interno del programma Interreg VI 2021-2027 Italia-Croazia, per questo abbiamo dato immediata disponibilità ad integrare il lavoro che stiamo svolgendo con la progettazione regionale".

Che coinvolge anche altri comuni, come quello di Lanciano e Vasto e gran parte dello società di trasporto pubblico locale che operano sul territorio, a partire dalla Tua. L'obiettivo è quello della semplificazione: in una parola rendere possibile a chi arriva in Abruzzo, oltre che a chi in Abruzzo vive, di muoversi con i principali mezzi pubblici limitando l'uso di contante e le file agli sportelli. Il progetto già presente in Italia e in Europa e noto con l'acronimo Maas consentirà agli utilizzatori del servizio di avere un quadro esatto dei mezzi che è possibile utilizzare per compiere determinati spostamenti, evidenziando le diverse opzioni, i tempi e i costi.