Manoppello, riprendono le attivitÃ  del nido comunale "La Quercia" con una nuova gestione

Torneranno a popolarsi di bimbi, dai tre mesi ai tre anni, le luminose aule e l'ampio giardino della bella struttura di via Tosti a Manoppello Scalo, inserita all'interno del Parco Arabona. A gestire l'asilo nido comunale, situato ai piedi della grande quercia, sarà la Cooperativa sociale Figlie dell'amore di Gesù e Maria (Fagem), che in città gestisce già una scuola materna paritaria a Manoppello, a cui responsabile è Suor Vera D'Agostino.

Come da convenzione, con durata annuale rinnovabile, approvata lunedì 18 settembre, si riparte lunedì 9 ottobre. Il nido comunale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00, ma per venire incontro alle esigenze delle famiglie saranno possibili pacchetti flessibili.

"Ripartiamo con una nuova gestione, convinti della potenzialità del nido comunale La Quercia, prima di tutto ringraziando per l'ottimo lavoro svolto il gestore uscente – hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e il vicesindaco ed assessore alle Politiche sociali Giulia De Lellis – e facendo gli auguri di buon lavoro a tutto lo staff della cooperativa Fagem che, siamo certi, opererà bene e nel rispetto del condiviso progetto educativo. Siamo già tutti al lavoro per apportare migliorie, oltre alla dovuta manutenzione ordinaria all'intero complesso che sarà presto pronto per accogliere bambini dai 3 mesi ai 3 anni. La cura e la custodia dei bambini, lo ribadiamo – hanno concluso De Luca e De Lellis - sarà affidata a personale competente e qualificato".

Quanto ai costi, le rette mensili sono state suddivise in quattro fasce, in base al reddito, e sono previste diverse agevolazioni sia per i residenti che per i figli di genitori che lavorano a Manoppello, ma anche per le famiglie dei piccoli utenti che vivono nei centri limitrofi.

Tali aiuti sono possibili grazie all'opportunità, per il Comune di Manoppello, di utilizzare uno specifico fondo che la Regione Abruzzo trasferisce annualmente all'Ente e che consente di intervenire a sostegno delle genitorialità, contenendo, in tal modo i costi a carico delle famiglie.

Le tariffe massime mensili per il tempo pieno da calcolare in base all'ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, vedrà quattro diverse fasce di prezzo che vanno da un minino di 284,00 euro (Isee fino a 12mila euro) e potrà raggiungere i 420,00 euro (per le famiglie con indicatore superiore ai 40mila euro).

Le quote saranno inferiori per chi sceglierà il tempo parziale da un minimo di 216,00 ad un massimo di 320,00. Avviso e modulo di iscrizione sono pubblicati sull'Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Manoppello. Si ricorda all'utenza che per sostenere la spesa è possibile richiedere il Bonus Asilo Nido dell'Inps. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0871.684551 e 320.6431119