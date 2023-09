Montesilvano in lutto: è morto l'ex vice sindaco Nino D'Annunzio

Montesilvano piange l'improvvisa scomparsa di Nino D'Annunzio, ex vice sindaco e scrittore. Aveva 68 anni. D'Annunzio è stato il direttore editoriale della casa editrice specialistica Direct e delle riviste Bioarchitettura, Maometto, Green, Metroquadro. Oltre ad essere stato vice sindaco di Montesilvano ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consorzio Intercomunale Considan.

"La scomparsa di Nino D'Annunzio colpisce profondamente tutta la comunità dei Giovani Democratici d'Abruzzo e della Provincia di Pescara. Nino, che ha sempre coltivato la sua passione per la scrittura e la poesia, presentando suoi volumi anche al FLA, è stato vicesindaco di Montesilvano e storico socialista del nostro territorio. Nel corso degli anni è sempre stato vicino ai Giovani Democratici, con consigli e sorrisi che non sono mai mancati assieme a lui". Afferma Saverio Gileno, segretario regionale dei Giovani Democratici d'Abruzzo



"Conserverò sempre nella mia mente e nel mio cuore i consigli di Nino e anche quell'ultima battaglia insieme, quella per Elly Schlein. Nino da buon socialista credeva nelle giovani generazioni e ha sempre avuto la forza di compiere battaglie coraggiose. La terra gli sia lieve. Mi mancherà molto". Prosegue Claudio Mastrangelo, ex segretario Gd e componente della direzione nazionale Pd.