Notte Europea dei Ricercatori: a Montesilvano il concerto di GiÃ² di Tonno

L'Università D'Annunzio, nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori, ha organizzato per questa sera, giovedì 28 settembre alle ore 19.00 nel parcheggio dell'ex colonia Stella Maris, lo spettacolo "Canzoni per Sempre" con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone i tre protagonisti del celebre musical Notre Dame de Paris. Durante l'evento a ingresso libero, patrocinato dalla Provincia di Pescara e dal Comune di Montesilvano, verranno annunciati i lavori di riqualificazione dell'aeroplanino dopo l'accordo raggiunto nei mesi scorsi tra la Provincia e l'Università.

"Dopo il grande successo riscontrato per l'evento inaugurale del nostro Pala Dean Martin, sono felice di invitare la cittadinanza ad un altro spettacolo che vedrà di nuovo in scena i protagonisti di Notre Dame de Paris – afferma il sindaco Ottavio De Martinis - . Un evento inaugurale che va a siglare un accordo che ho stipulato con l'Università D'Annunzio e che segna l'avvio dei lavori di riqualificazione della struttura destinata ad ospitare un polo universitario. Un'occasione per conoscere più nel dettaglio, attraverso il magnifico rettore Liborio Stuppia, il piano di interventi che verrà compiuto sulla struttura e i progetti futuri che l'Università intende portare avanti in questa nuova sede. Un momento che registra una svolta epocale per la nostra città, per la Provincia, per l'intera Regione e per la struttura a forma di aeroplano che finalmente potrà tornare a volare. Invito tutti a partecipare a questo grande momento di festa".