A Montesilvano torna su Corso Umberto "Lo Sport in Centro"

Torna domani, sabato 30 settembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00 in corso Umberto, l'atteso appuntamento di "Sport in centro", in collaborazione con l'Associazione dei Commercianti Montesilvano nel Cuore e con la Confesercenti Pescara. L'iniziativa è patrocinata anche dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea. Scenderanno in strada le società sportive di Montesilvano per vivere un bellissimo pomeriggio all'insegna della condivisione, del divertimento e della sana attività sportiva. Le venti società sportive invitate si cimenteranno in dimostrazioni, esibizioni e live show dando modo alla cittadinanza di provare sul campo tutte le discipline presenti: calcio, basket, volley, arti marziali, danza, ginnastica, padel, revolution sambafit, yoga, skate, pattinaggio, pallamano, rugby, triathlon e tanto altro.

Dopo un anno di pausa l'assessore allo Sport Alessandro Pompei ha organizzato la manifestazione in collaborazione con la presidente della commissione consiliare allo Sport Alice Amicone:

"Sport in Centro è un momento importante per le nostre società e per tutto il movimento sportivo cittadino – afferma Pompei - , ringrazio le nostre associazioni che avranno modo di aprirsi alla cittadinanza, mettendo ancora più in evidenza la qualità dei servizi offerti e il prezioso lavoro sportivo e sociale, che quotidianamente svolgono per il bene dei nostri giovani. E' un appuntamento che sta particolarmente a cuore all'amministrazione comunale visto che vivremo un momento di connubio tra associazioni sportive, commercianti e cittadini di tutte le età per godere insieme del nostro centro cittadino, che nelle prossime settimane verrà riqualificato e reso ancora più bello. Invitiamo tutti all'appuntamento gratuito su corso Umberto, nel tratto compreso tra viale Europa e la stazione, con i negozi aperti per un pomeriggio non solo di sport, ma anche di shopping in movimento".

L'assessorato allo Sport ha coinvolto nella giornata dedicata allo sport, anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Ignazio Silone, domani mattina con gli alunni della scuola dell'infanzia si recheranno al Parco della Libertà per dei giochi di psicomotricità, gli alunni della primaria del plesso del Colle andranno, invece, al Pala Dean Martin per dei mini tornei di varie discipline sportive, sempre le classi quarte e quinte della primaria di via San Gottardo andranno al Centro Trisi e, infine, gli studenti della scuola secondaria di primo grado andranno alla stadio Mastrangelo di via Senna. In queste location saranno presenti le associazioni che prenderanno parte anche alle attività del pomeriggio per supportare il corpo docenti e per far conoscere ai ragazzi le varie discipline sportive.