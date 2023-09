Si chiama “Pescara Urban Space” il nuovo progetto della Gladius Pescara Centro Tecnico AC Milan nel quartiere cittadino di Villa del Fuoco, con l’intento di stimolare il protagonismo giovanile attraverso la creazione di uno Spazio Civico di Comunità (SCC) attorno al Campo Sportivo Donati dove le si concentrano le attività della Gladius.

Domani, sabato 30 settembre 2023, dalle ore 16 proprio al campo sportivo Donati (via Imele, Pescara) si terrà il primo Open Day per conoscere nel dettaglio tutte le attività e le iniziative del progetto.

Un progetto che l’Associazione sportiva realizza in collaborazione con ENDAS Abruzzo, il Comune di Pescara e gli Assessorati allo Sport e alla Politiche Giovanili.

Un programma della durata di 24 mesi al quale hanno dato un loro importante contributo altri attori locali quali: ON THE ROAD Cooperativa Sociale, Fondazione Caritas ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara-Penne, L’Asd AKIRAM, l’ente di formazione BEST IDEAS srl e UNILAVORO (Federazione Nazionale Piccole e Medie Imprese).

“Dove allenare il tuo talento” è il claim del progetto che mira dunque a promuovere l’attività sportiva come mezzo per innescare processi virtuosi di innovazione sociale nella fascia di età tra i 14 e i 34 anni.

Un’iniziativa sportiva-sociale nella quale la Gladius Pescara ha creduto fortemente sin dal primo momento di pubblicazione dell’avviso pubblico promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Saluta Spa.

FOCUS SULLE ATTIVITA’

Attività sportive quali calcio e ginnastica,

attività extra sportiva come laboratori sul calcio come strumento educativo; laboratori sulla cultura della differenza; corso base Steward-Personale addetto alla sicurezza degli impianti sportivi; corso per Istruttori di ginnastica per tutti; servizio di Orientamento al lavoro; laboratorio di Storytelling sociale.