Proseguono i lavori di riqualificazione della Riviera Sud da Piazza Le Laudi a Via Celommi

Proseguono senza sosta i lavori di riqualificazione della riviera sud a Pescara tra Piazza Le Laudi e Via Celommi. I lavori andranno avanti fino al 15 dicembre con il senso di marcia a senso unico in direzione sud-nord.

I lavori, che si aggirano ad una spesa di 600 mila euro, riguarda il recupero della delle aree pubbliche ed il miglioramento della viabilità ciclopedonale. Saranno riqualificate la rete ciclabile, demoliti e ricostruiti i marciapiedi, con la posa di nuovi massetti, pavimentazione e cordoli e ridisegnati sia i posti auto sia quelle per le moto. Altra novità l'abbattimento delle barriere architettoniche con nuovo arredo urbano ed una nuova pubblica illuminazione.

Con il senso unico il traffico è deviato a destra, all’altezza di piazza Le Laudi. Si potranno percorrere via Luisa D’Annunzio, viale della Pineta, via Plauto, via della Bonifica, via Antonelli, via Nazionale adriatica sud, via Celommi per poi tornare sulla riviera sud. Altra alternativa è girare a destra in via De Nardis e poi percorrere via Figlia di Iorio, via Scarfoglio, via Silone, via Antonelli, via Nazionale adriatica sud, via Celommi e riviera sud.

A causa degli interventi la Tua, azienda che gestisce il trasporto abruzzese, ha comunicato la variazione del percorso della Linea 21. L'autobus che partirà dal Terminal Bus attraverseranno Via Marconi, Strada della Bonifica, Via Celommi, Viale Alcyone, Via Pola, S.S 16 e Capolinea in Piazza Angeli Custodi.

Per quanto riguarda la corsa che partirà dal Capolinea Piazza Angeli Custodi di Francavilla al Marea percorrerà la S.S 16, Via Della Rinascita, Viale Alcyone, Viale Primo Vere ed il Terminal Bus.