Master in digital marketing: dieci borse di studio dalla Camera di Commercio Chieti Pescara

Parte la nona edizione dell’Executive master in digital marketing. Tante le novità tra le quali un “laboratorio permanente” nel quale gli studenti si cimenteranno nella gestione digitale di un’impresa con l’ausilio di un tutor del master.

Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio di Chieti-Pescara, sottolinea l’impegno dell’ente camerale sul fronte della formazione, a favore dei giovani in cerca di orientamento e delle imprese del territorio e coltivato, negli anni, con diverse iniziative in partnership con Google ed Unioncamere, “Il master in digital marketing è uno dei fiori all’occhiello del nostro PID – Punto di impresa digitale, la cui mission è supportare le pmi nell’innovazione digitale. Per questo motivo, anche quest’anno, abbiamo deciso di aiutare dieci giovani ragazzi meritevoli, mettendo a bando borse di studio a copertura totale del master.”

“Il master è rivolto alle aziende che vogliono formare personale interno, agli operatori del settore che desiderano aggiornarsi ed agli studenti che hanno intenzione di investire in questo mondo” sono le parole del direttore del master, prof. Walter D’Amario. “Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione e la partnership di aziende nazionali del calibro di Bricofer, F.lli De Cecco, Centaurus Credit Recovery, Citra Vini, Sarni, Icobit, Marramiero, Gruppo Buonefra, Gruppo Supporter, Marfisi Carni, Pomilio Blumm. Una parte importante dei partecipanti, disoccupati all’inizio del percorso formativo, alla fine del master è risultata assunta”.

Nel master saranno affrontati tutti i temi legati al web marketing: gli strumenti, i social network, l’ecommerce, la web&social reputation, le tecniche di storytelling e copywriting, video advertising e social tv, e-commerce. I docenti sono leader del settore ed hanno un profilo nazionale ed internazionale. Alcuni nomi: Guido Medugno (Luxottica), Orazio Spoto (Instagramers Italia), Nicolò Capone (ADVMedia), Marco Rinaldi (Yoox), Americo Bazzoffia (IED), Dario Ciraci (Webinfermento), Mauro Facondo e Stefano Leccese Renzetti.

Il master, di 240 ore, inizierà a gennaio 2024 e terminerà nel mese di giugno e si avvarrà anche della preziosa collaborazione dell’Udanet, spin off tecnologico dell’Università G. D’Annunzio di Chieti Pescara..

Per avere ulteriori informazioni e fare domanda per le borse di studio, si potrà andare sul sito della Camera di commercio www.chpe.camcom.it. C’è tempo fino al primo dicembre.