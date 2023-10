Montesilvano: al via il cantiere per la realizzazione del pattinodromo di Via Alfieri

L'amministrazione comunale di Montesilvano ha dato il via al cantiere in via Alfieri per la costruzione del pattinodromo, che sorgerà accanto allo stadio comunale di via Foscolo, così da realizzare una vera e propria cittadella dello sport. La struttura era attesa da anni dagli atleti della rotellistica locale e nella stessa area verranno realizzati anche degli spazi polifunzionali per la pallavolo, il basket, la ginnastica artistica e altri sport.

Il nuovo impianto verrà ultimato entro l'estate del 2024 dalla ditta Di Prospero, aggiudicatrice dei lavori, grazie ad un finanziamento (fondi Pnrr) da 2 milioni e 500 mila euro intercettato dall'amministrazione comunale.

"Il pattinodromo era stato ancora prima del nostro insediamento una promessa fatta ai cittadini di Montesilvano e con l'inizio del cantiere sta per trasformarsi in realtà" – ha detto il sindaco Ottavio De Martinis -. L'impianto verrà realizzato in un polo sportivo molto importante per ospitare anche competizioni a carattere nazionale e internazionale, che per la nostra città risulteranno essere anche un'ottima occasione di promozione turistica".

Soddisfatto anche l'assessore allo Sport Pompei, che ha seguito da vicino le varie fasi di progettazione:

"Il nuovo impianto è stato progettato secondo i criteri imposti a livello internazionale dal Coni – spiega l'amministratore comunale - e definito nei minimi dettagli a seguito di una riunione che si è svolta nei mesi scorsi in Comune tra i rappresentanti Federazione italiana sport rotellistici e i progettisti. Sarà uno spazio importante per gli sport rotellistici, per le nostre associazioni e per tutto il territorio perché andrà a potenziare le strutture già esistenti".

Un impianto sportivo fortemente voluto anche dalla presidente della commissione Sport, Alice Amicone che ha subito commentato la notizia: