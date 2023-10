Lancio di fumogeni dal settore ospiti durante la partita contro la Spal: ammenda di 1100 euro al Pescara

Il Giudice Sportivo ha inflitto un'ammenda di 1.100 euro alla Pescara Calcio a causa del lancio dei fumogeni dei propri sostenitori, dal settore ospiti dello stadio Paolo Mazza di Ferrara occupato da oltre 1000 tifosi abruzzesi, a pochi minuti dall'inizio della partita tra Spal e Pescara (vinta 1-2 dai biancazzurri di Zeman) e successivamente al 20', dopo la rete dello 0-1 siglata da Tunjov su calcio di rigore senza creare pericoli.

Inoltre, si legge nella nota diramata dalla Lega Pro, è stata danneggiata una tubazione dei servizi igienici della Tribuna Est dello stadio. Questo il comunicato della Lega:

“AMMENDA € 1.100,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. circa 13 minuti prima dell’inizio della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco in prossimità dell’area di rigore; 2. al 20° minuto del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 21° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 4. danneggiato una tubazione dei servizi igienici posti nel settore Tribuna Est Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).”