Distretto sanitario di Montesilvano, riprendono le prestazioni oculistiche dopo il 'blitz' di Pettinari

“La sostituzione dell’autorefrattometro nel Distretto sanitario di Montesilvano, a seguito della mia visita ispettiva presso la struttura, è una prima battaglia vinta ma c’è ancora tanto da fare per la medicina territoriale. Per questo continuerò, come faccio da quando sono entrato nelle istituzioni, ad avvalermi della prerogativa di sindacato ispettivo dei consiglieri regionali per effettuare costantemente ispezioni a sorpresa".

Così, in una nota, il vice presidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari.

"Nei vari “blitz” che ho effettuato nel Distretto sanitario di Montesilvano - aggiunge - avevo avvisato che il Riunito, macchinario che consente le visite oculistiche, fosse arrivato a fine corsa e andava sostituito prima di rompersi e bloccare le prestazioni ai cittadini. Puntualmente ciò che denunciavo si è avverato. Ora la sostituzione del pezzo e il ripristino delle prestazioni mi soddisfa parzialmente, avrei voluto un macchinario nuovo e non solo la sostituzione del pezzo, poiché lo strumento è obsoleto, ma almeno qualcosa si è mosso, a riprova che le costanti visite ispettive sono indispensabili per tenere il fiato sul collo a chi deve garantire una strumentazione adeguata e il personale sufficiente nei distretti sanitari di base, che sono l’avamposto del diritto alla salute per tanti cittadini”.