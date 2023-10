Etica e testimonianza formativa sulla cultura della legalità ambientale

Si è svolta il 25 settembre e 2 ottobre, a Roma presso l’Auditorium Ilaria Alpi e Miran Hrovatin del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.), la cerimonia di consegna delle Benemerenze al merito in tema ambientale, riconoscimento più importante che questo Ministero, ogni anno, consegna a cittadini italiani e stranieri, a enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o significative elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti nel campo della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente.

Un momento importante per la città di Cepagatti (Pescara), con le congratulazioni ricevute dal Sindaco Gino CANTO’ e dall’Assessore Camillo SBORGIA, che vede il nostro Cittadino di Cepagatti -Pescara già Emerito Maestro del Lavoro e Cavaliere -Perito revisore ambientale Roberto CAVICCHIA, insignito lo scorso 25 settembre del titolo di benemerenza al merito dell'ambiente a firma del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Prof. Dott. Gilberto Pichetto Fratin con la medaglia e Diploma di Benemerenza al merito in tema ambientale, per il grande impegno civile di etica e con le molteplici testimonianze formative di cultura della legalità per la tutela dell’ambiente nel territorio in cui vive.

Un titolo che viene conferito soltanto a seguito di un impegno propulso in maniera costante e accurata nell’attività di salvaguardia dell’ambiente, con la seguente motivazione: “Per l’incessante e proficuo impegno profuso nella tutela e nella salvaguardia dell’ambiente marino e costiero. Ha organizzato e avviato con determinante, sapiente ed efficace apporto personale, alcune attività nell’ambito della sicurezza e tutela ambientale finalizzate alla prevenzione e individuazione degli illeciti ambientali perpetrati a danno delle risorse naturali, riscuotendo il plauso delle autorità locali e nazionali”, come recita il Decreto Ministeriale n. 401 del 13/10/2022 conferito dal Ministro della Transizione Ecologica “Mi.S.E.” uscente Prof. Ing. Roberto Cingolani, rilasciato al Cepagattese P.to CAVICCHIA Roberto.

L’importanza di questa cerimonia è sottolineata anche dalla presenza di alti gradi delle nostre Forze Armate che oggi, tra i propri compiti, prestano la propria preziosa opera nella salvaguardia e nella protezione del territorio, del Generale ANDREA RISPOLI, Comandante generale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari CUFAA, dell’Ammiraglio Ispettore SERGIO LIARDO, Vicecomandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e del Colonnello CARMINE LOPERFIDO, Comandante del I° Gruppo Roma della Guardia di Finanza.

Il Maestro del Lavoro e Cavaliere P.to Roberto Cavicchia, comunica: “Ho sviluppato competenze riguardo le tematiche ambientali ed ho pubblicato vari studi sulla tutela ambientale e molteplici articoli di testimonianza formativa sulla legalità ambientale presso il Notiziario “ECO-Newsletter dell’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale - Nazionale (informa)”, il mensile nazionale “Magistero del Lavoro” e e la Rivista della Marina Militare “Marinai d’Italia” , relativamente alla cultura della legalità sulla tutela e sicurezza ambientale, della costa, del mare, sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio delle risorse, come modello possibile di sviluppo, dando così un contributo alla implementazione e divulgazione dei principi etici di educazione, di legalità ambientale e decoro urbano.

Il 25/settembre scorso, a un anno dalla nomina del conferimento della Benemerenza Ambientale con Decreto Ministeriale del Mi.T.E. n. 401 del 13/10/2022 (D.P.R. n.406 del 3/11/1989), il cepagattese Maestro del Lavoro e Cavaliere Roberto riceve la medaglia con il Diploma di “Benemerenza al Merito in tema ambientale” in presenza con una ventina di benemeriti provenienti da tutta Italia, soprattutto Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle forze dell’ordine delle capitanerie di porto, finanzieri e carabinieri (forestale), per aver protetto l’ambiente, g

li unici civili eravamo io e la Prof.ssa Carla Celani, studiosa, scrittrice ed educatrice dell’Organizzazione “Carta della Terra”.

L’assegnazione di questa benemerenza ambientale (riferisce Cavicchia), l’ho molto gradita e si inquadra nell’ambito del mio impegno di volontario formatore profuso fin dal 2010 per la tutela e la sicurezza ambientale, prima con la preparazione di dispense e slides di testimonianza formativa per il trasferimento delle esperienze della Seniority Magistrale per la tutela e l’educazione ambientale, con l’obiettivo di sensibilizzare i (senior e meno giovani) ma soprattutto i giovani nelle scuole di vario grado e indirizzo scolastico, verso la Cultura sulla legalità della tutela ambientale, del risparmio energetico (a casa) e del decoro urbano, con momenti di formazione erogata durante le molteplici testimonianze formative, organizzate con i Maestri del Lavoro del Consolato provinciale di Pescara e collaborando di volta in volta anche con i Maestri del Lavoro del Consolato di Chieti e con l’Associazione Marinai d’Italia del gruppo “A.N.M.I.” di Pescara e l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale Nazionale:

“È stata una cosa davvero inaspettata, perché non pensavo che un Ministro considerasse le attività di un cittadino “pensionato” e non facente parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle forze dell’ordine, e ne sono rimasto onorato”.

D’altra parte l’attenzione riguardo le tematiche ambientali è da sempre portata nelle scuole dal Perito Roberto Cavicchia, Esperto Senior Consulente e Auditor Ambientale e Sicurezza, formatore delle Guardie Particolari Giurate eco-zoofile (GPG Eco-zoofila egli stesso con Decretazione della Prefettura di Pescara) per la tutela dell’ambiente delle coste del mare e decoro urbano, protezione degli animali e difesa del patrimonio zootecnico che, in qualità di Maestro del Lavoro e Cavaliere O.M.R.I., promuove agli studenti nelle scuole di I° e II° grado il programma (in aggiornamento continuo) di testimonianza formativa per la cultura della tutela e la sicurezza ambientale attraverso il trasferimento delle proprie esperienze professionali relative allo Sviluppo Sostenibile con attività e progetti anche presso Enti Pubblici in Abruzzo.