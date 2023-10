The Manhattan Transfer meets Angelo Valori & Medit Orchestra

Nella ricca programmazione autunnale di Adrimusic - Centro Adriatico di Produzione Musica ETS un posto speciale è occupato dallo straordinario concerto dei Manhattan Transfer, in programma mercoledì 22 novembre alle ore 21:15 al Teatro Massimo di Pescara. L’esibizione che vedrà protagonista il quartetto vocale più famoso al mondo, inserito nella “Vocal Group Hall of Fame” e già vincitore di dieci Grammy Awards, un vero e proprio evento unico e irripetibile, è frutto della collaborazione tra Adrimusic, Comune di Pescara, Regione Abruzzo e Fondazione Pescarabruzzo.

«Nell’anno in cui ricorre il ventennale dell’acquisizione del Pescara Cityplex da parte della Fondazione Pescarabruzzo, siamo felici di ospitare, per la prima volta al Cineteatro Massimo di Pescara, una delle formazioni più longeve della storia della musica, quali sono i Manhattan Transfer. Una combinazione sonora unica la loro, che attraversa diversi generi musicali e altrettante generazioni, mantenendo una contemporaneità musicale che sarà coinvolgente per tutto il pubblico in sala», ha dichiarato Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo.

«I Manhattan Transfer sono uno dei miei gruppi preferiti», ha spiegato l’Assessore al Commercio, al Turismo e ai Grandi Eventi del Comune di Pescara Alfredo Cremonese, «e ricordo con emozione che si esibirono per la prima volta a Pescara quando ero Presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi. Come spesso accade nella nostra città, si tratta di un evento di qualità che contribuisce non solo alla sua crescita culturale, ma anche a quella economica e turistica».

«Ringrazio la Fondazione Pescarabruzzo per questa nuova partnership che abbiamo inaugurato, con grande piacere, in occasione del concerto dei Manhattan Transfer a Pescara», ha spiegato Simone D'Angelo, Presidente di Adrimusic - Centro Adriatico di Produzione Musica ETS. «Stiamo iniziando la nostra seconda stagione, e offriremo alla città una programmazione ricca di grandi artisti internazionali, ma anche di giovani eccellenze del territorio, che accompagnerà il pubblico pescarese fino ai grandi eventi che l’amministrazione comunale sta programmando in occasione delle prossime festività natalizie».

«Grazie al supporto della Fondazione Pescarabruzzo possiamo non solo ospitare il concerto dei Manhattan Transfer a Pescara, ma addirittura possiamo produrlo, che è un’operazione decisamente più ambiziosa e perfettamente in linea con le finalità di Adrimusic. Il Centro Adriatico di Produzione Musica è nato infatti per valorizzare la creatività contemporanea, soprattutto giovanile, e l’esibizione a Pescara di uno dei gruppi più iconici della musica mondiale è una grande occasione di crescita professionale e di lavoro non solo per i giovani diplomati nei nostri Conservatori, ma anche per tutti i tecnici e le maestranze che saranno coinvolte nel progetto», ha concluso Angelo Valori, direttore artistico di Adrimusic.

Con milioni di dischi venduti nel mondo a partire dal 1972, i Manhattan Transfer festeggiano i 50 anni di carriera con due tappe speciali (a Pescara e a Pistoia) del loro “Big Farewell Tour” in cui saranno accompagnati dalla Medit Orchestra diretta dal Maestro Angelo Valori, un’esperienza rara e preziosa, l’ultima occasione di ascoltare uno dei gruppi che hanno scritto la storia della musica mondiale accompagnati da un’orchestra.

La formazione fondata nel 1969 da Tim Hauser e Laurel Massé ha saputo superare, in mezzo secolo di musica, ogni barriera tra i generi, creando una miscela sonora fatta di jazz, pop, R&B, rock and roll, swing, classica e musica a cappella. Riconosciuti per il loro suono unico, influenzati dai band vocali degli anni ’30 come Mills Brothers, The Ink Spots e Bing Crosby & The Rhythm Boys, e degli anni ’40, come The Pied Pipers, The Merry Macs, The Smoothies, The Modernaires, The Four Freshmen, The Hi-Los, i Manhattan Transfer hanno collaborato e registrato con una lunga serie di artisti, tra cui Tony Bennett, Bette Midler, Smokey Robinson, Laura Nyro, Phil Collins, B.B. King, Chaka Khan, James Taylor e Frankie Valli.

Con il nuovo album “Fifty” (Concord/Craft Recordings), il leggendario quartetto ha guadagnato un’altra nomination ai Grammy, questa volta come Best Jazz Vocal Album. Grazie alle loro esibizioni straordinariamente dinamiche e al loro stile inconfondibile, i Manhattan Transfer continuano a portare voci melodiche e infuse di jazz a un pubblico sempre nuovo, che abbraccia diverse generazioni.

Angelo Valori è compositore, direttore d’orchestra, produttore e insegnante apprezzato a livello internazionale. Attualmente è Direttore Artistico del Pescara Jazz Festival e del Centro Adriatico Produzione Musica. Dal 2018 è vicepresidente di I-Jazz, associazione dei festival jazz italiani. È Direttore stabile di Angelo Valori & Medit Orchestra e Italian Contemporary Orchestra, con le quali ha collaborato con Dee Dee Bridgewater, Malika Ayane, Avion Travel, Fabrizio Bosso, Karima, Serena Brancale, Ada Montellanico, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Morgan, Sergio Cammariere.

È titolare della cattedra di Teoria della Musica al Conservatorio statale di musica di Pescara ed è responsabile dei progetti speciali del CET, Scuola di Mogol, dove insegna Forme e linguaggi della Canzone. Nell’aprile 2022 ha diretto l’orchestra nella trasmissione televisiva “StraMorgan”, andata in onda su RAI2 dove ha avuto modo di collaborare con Morgan, Vinicio Capossela, Giovanni Caccamo, Chiara Galiazzo, Simone Avincola, Dolcenera e Tony Hadley.

Adrimusic - Centro Adriatico di Produzione Musica è uno dei soli sette centri di produzione musicale italiani riconosciuti dal Ministero della Cultura, che lo ha ammesso al finanziamento da parte del Fus (Fondo Unico dello Spettacolo). Il suo obiettivo è quello di incentivare la ricerca e l’innovazione nel campo dei nuovi linguaggi musicali e artistici, in modo particolare del jazz e della canzone d'autore e di qualità. Il Centro nasce infatti per valorizzare la creatività contemporanea, soprattutto giovanile, ed è un laboratorio culturale teso alla produzione di repertori originali caratterizzati da una forte identità artistica e da una pluralità di linguaggi espressivi e interdisciplinari.

Il costo dei biglietti

1 settore 40,00 euro + 5 euro diritti di prevendita -2 settore 35,00 euro + 4 euro diritti di prevendita

Galleria 30,00 euro + 3 euro diritti di prevendita - Palchetti 30,00 euro + 3 euro diritti di prevendita