Rifiuti, parte la raccolta differenziata a Porta Nuova

La raccolta differenziata dei rifiuti arriva anche a Porta Nuova.

Presto - si evidenzia in una nota del Comune di Pescara - spariranno i contenitori stradali e, da quel momento, i cittadini dovranno suddividere il pattume a casa usando le buste e i contenitori messi a disposizione delle famiglie da Ambiente. La raccolta avverrà seguendo un calendario prestabilito.

In questi giorni Ambiente Spa sta distribuendo ai cittadini il kit (gratuito) per raccogliere i rifiuti. La consegna del materiale proseguirà fino a sabato 11 novembre in piazza Grue (vicino alla scuola) e nei locali della stazione ferroviaria di Porta Nuova (ex Centro vaccinale).

Le utenze domestiche possono ritirare il materiale dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 18.

È necessario portare con sé la tessera sanitaria (dell’intestatario della Tari) ed è possibile delegare qualcuno riempiendo un modulo e consegnando una copia della tessera sanitaria. Per le utenze non domestiche la consegna sarà effettuata da Ambiente.