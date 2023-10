Rapporto Ecosistema Urbano 2023, Pescara attende i risultati

Anche Pescara ha risposto alla richiesta di dati di Legambiente per la stesura del Rapporto Ecosistema 2023, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e IlSole24 Ore, e che sarà presentato lunedì 23 ottobre a Roma.

Dagli uffici preposti del Comune si confida nell’attestazione di un quadro generale, per il 2023, che rilevi il netto miglioramento per Pescara rispetto alle precedenti edizioni di ecosistema urbano.

Per Ecosistema 2022 Pescara era infatti posizionata all’86sima posizione, vi è grande curiosità sui risultati di per il 2023.

Il report annuale delle performance ambientali elaborato da Legambiente per il 2023 tiene conto di 19 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. La presentazione dei risultati avverrà lunedì 23 ottobre, per quella che sarà la manifestazione conclusiva della 30sima edizione. Tutti possono partecipare in presenza oppure online, in quest’ultimo caso in diretta sulle pagine YouTube e LinkedIn di Legambiente e sui siti lanuovaecologia.it e ilsole24ore.com.

L'evento avrà luogo a Roma in via dei Barbieri, 7 a partire dalle 09:30.