La poesia d’Abruzzo oltre i confini con Sandra De Felice e Lucio Vitullo

Il potere della cultura non ha limiti né barriere; la forza della scrittura sovrasta i muri per espandersi tra persone, cuori e teste.

La poesia poi e la sua forza in versi e rime che dall’Abruzzo toccano confini nazionali e non solo: è il caso di due autori pescaresi che vivono un momento di grande vivacità artistica con le loro ultime pubblicazione edite Costa Edizioni.

Stiamo parlando di Sandra De Felice e Lucio Vitullo autori rispettivamente di “Sfumature di cielo” e “La prima collina”; entrambi infatti sono stati ospiti della Campania Libri Festival e alla Fiera del Libro di Francoforte. In attesa, dal 9 al 12 novembre 2023, di partecipazione al FLA-Festival dei Libri e Altrecose.

Sandra De Felice: “Un periodo di grandi soddisfazioni per la mia sesta silloge Sfumature di cielo edito Costa Edizioni. Tra queste ci tengo a ricordare con piacere la partecipazione alla Rassegna dell’Editoria Abruzzese lo scorso settembre; qualche settimana fa un altro importante traguardo: l’invito alla rassegna Campania Libri Festival a Napoli grazie all’invito dell’agente letterario Marylin Santaniello dell’agenzia Sopralerighe che mi ha permesso di parlare del mio libro nella splendida cornice di Palazzo Reale. Due giorni intensi di emozioni e gratificazioni del pubblico che ringrazio. Un altro appuntamento nella mia città, Pescara, che ogni volta mi riempie di gioia, è la partecipazione al FLA-Festival dei Libri e Altrecose che mi vedrà anche per questo 2023 tra gli autori. Ringrazio per tutto questo la mia editrice Elena Costa, sempre molto attenta ai suoi autori e alle rassegne nazionali e non e, al tal proposito, con orgoglio ci tengo a dire che Sfumature di cielo è stato presente alla Fiera del Libro di Francoforte. Tappe dunque importanti per le quali ringrazio tutti i miei lettori presenti e futuri e auguro a ogni di voi sfumature nel cuore”.

Lucio Vitullo: “Napoli e Campania Libri Festival è stata davvero un’esperienza magica e Palazzo Reale ha contribuito a rendere speciali quei giorni; un grazie a Marylin Santaniello e alla sua agenzia Sopralerighe che mi ha coinvolto in questo bellissimo evento di condivisione e confronto tra scrittori e poeti. Un bellissimo periodo che prosegue con la presenza de La prima collina, la mia ultima raccolta di poesie, alla Fiera del Libro di Francoforte; una partecipazione per la quale ringrazio la mia editrice Elena Costa che crede nei suoi autori e nelle sue opere. Il FLA poi, il Festival dei Libri e Altrecose è un’altra grande emozione perché si svolge nella mia città e la ritengo tra le rassegne letterarie più importanti del nostro Abruzzo. E’ sicuramente un bellissimo periodo per la parte artistica della mia vita per il quale ringrazio la casa editrice e il mio pubblico”.