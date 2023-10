Prima assemblea del Premio Paolo Borsellino a Collecorvino, Massimo Caponnetto parla ai giovani

Il Comune di Collecorvino sta per vivere un momento di grande crescita e formazione per piccoli e grandi: venerdì 27 ottobre alle 10.30 presso stabile Palmucci in viale Italia 62, ci sarà infatti la 'Prima Assemblea' di Officina della Legalità del Premio Nazionale Paolo Borsellino.

Oltre al sindaco di Collecorvino Paolo D'Amico, ci sarà il vice sindaco Antonio Zaffiri, Patrizio D'Emidio, presidente della Consulta Giovanile di Collecorvino. Modera lo studente Patrick Vervenna.

La manifestazione, fortemente voluta dall'amministrazione comunale corvinese e dalla Consulta Giovani Collecorvino, si svolgerà in presenza delle classi della Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Collecorvino, delle classi dell'Istituto Tecnico “G. Marconi” di Penne, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “L. da Penne – M. dei Fiori” e della cittadinanza invitata a partecipare. Ospite d'onore di questa Prima Assemblea sarà Massimo Caponnetto, autore del libro "C'è stato forse un tempo" (Ed. Piagge), figlio del Magistrato Antonino Caponnetto, a capo del Pool Antimafia dal 1983 al 1988 (insieme ai colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino).

"Questo primo appuntamento del Premio Paolo Borsellino nel nostro paese ci onora immensamente, è un'occasione unica per i nostri giovani e per i nostri cittadini poter ascoltare testimonianze e dibattiti profondamente formativi ed edificanti per lo sviluppo di una coscienza e di un'etica della legalità e della giustizia che possa guidare nella vita e nelle scelte di tutti, ogni giorno - interviene il sindaco del comune di area vestina. - L'ospite che avremo l'onore di accogliere, il dottor Massimo Caponnetto ci aiuterà in questa importante riflessione con il pubblico. Vista l'unicità ed il grande valore di questo incontro, opportunità davvero preziosa, a nome del Comune di Collecorvino e unitamente alla Consulta Giovani del nostro paese vogliamo ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando per la riuscita di questo evento, in particolar modo lo scrittore Massimo Caponnetto e Graziano Fabrizi, docente e responsabile di Officina legalità”.

“Siamo certi - conclude il sindaco - che questo evento lascerà un segno nei nostri giovani e nei cittadini che parteciperanno e un desiderio di continuare a conoscere la storia e l’importanza dei valori di giustizia e legalità, imprescindibili per la costruzione di una società giusta e migliore".