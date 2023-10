Pescara all'asciutto: la Torres passa all'Adriatico

Pescara senza punti nella gara più importante di questa prima parte di stagione in Serie C: i biancazzurri, secondi in classifica, perdono il big match casalingo con la capolista Torres che adesso si porta 6 punti avanti.

Termina 2-1 la sfida andata in scena nella serata di mercoledì 25 ottobre sul rettangolo verde dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, una sfida intensa combattuta, con la compagine sarda di mister Greco compatta e concreta nel realizzare il doppio vantaggio, nella fase d'avvio della ripresa del match, con i timbri di Mastinu e Ruocco. La rete di Merola, poco dopo, riapriva la contesa ma la compagine di Zeman, fino all'ultimo, non riusciva a trovare la 'zampata' giusta per la rete del 2-2, mordendosi le dita anche per due legni colpiti da Moruzzi e Cangiano.

Una serata amara per il Delfino e per il suo pubblico di tifosi e appassionati.

Foto dalla pagina Facebook Pescara Calcio