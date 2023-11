Studentessa morta in un incidente stradale, dolore e sconcerto

Dolore e sconcerto per la morte, in un incidente stradale avvenuto a Pescara, della studentessa 21enne Federica Pia Pizzuto.

La ragazza, originaria della provincia di Foggia, frequentava il corso di laurea in Medicina all'Università degli Studi 'Gabriele D'Annunzio' di Chieti e risiedeva a Francavilla al Mare.

Per lei non c'è stato nulla da fare: troppo gravi ferite e lesioni a causa del violento incidente avvenuto all'uscita San Silvestro della Tangenziale di Pescara. Si trovava a bordo della sua Ford ‘Focus’ che ha impattato frontalmente contro un Fiat Doblò guidato da un operaio 59enne di Montesilvano, ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale ‘Santo Spirito’ del capoluogo adriatico.

“Una nostra studentessa ha perso la vita in un incidente. Tutta la comunità accademica partecipa al dolore e alla tristezza della famiglia e dei suoi amici, con commozione ed affetto”, si legge in una nota dell'ateneo.