Incidente in A14, traffico bloccato per tre ore

Traffico bloccato per tre ore sull'autostrada A14 a causa di un incidente avvenuto all'interno della galleria Solagne in direzione Taranto, attualmente a doppio senso di marcia per via dei cantieri.

Nello scontro, secondo le prime informazioni un tamponamento a catena, sono rimasti coinvolti cinque veicoli, tra cui una moto.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Dopo le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata, il traffico è tornato regolare.

La coda ha raggiunto un picco massimo di quattro chilometri in direzione Sud e di due in direzione Nord. Un veicolo tra quelli incolonnati ha registrato un'avaria, complicando ulteriorimente la ripresa della circolazione stradale. Il bilancio dell'incidente è di tre feriti lievi. Gli interventi sono stati coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara).

(Ansa Abruzzo)