Addio a Tullio Di Carlo, il ricordo della Fidal Abruzzo

Grave lutto per l’atletica abruzzese. E’ mancato mercoledì 29 novembre Tullio Di Carlo, figura storica di tutto il movimento abruzzese, prima da atleta e poi da giudice di gara nazionale.

Avrebbe compiuto 79 anni oggi. Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ha lavorato e vissuto a Pescara sin da giovane, quando fece la sua prima apparizione in qualità di valido atleta multiplista, soprattutto nel settore salti. Gareggiò con i colori dell’U.S. Aterno Pescara, società nella quale è stato dirigente e grande animatore, dando un preziosissimo apporto nel sostegno ai giovani che si avviavano all’atletica. Ha ricoperto anche l’incarico di presidente della branca giovanile dell’Aterno Pescara, l’Atletica Ciro Quaranta. Ma era anche validissimo e instancabile dirigente nell’allestimento organizzativo delle manifestazioni su pista.

Alla famiglia va l’ideale abbraccio del presidente del Comitato Regionale Fidal Massimo Pompei, del Consiglio regionale e di tutta l’atletica abruzzese.

I funerali si terranno venerdì 1° dicembre, alle ore 15, nella Chiesa di Santa Maria di Stella Maris a Vasto Marina.