Un gioco da tavolo per conoscere l’Abruzzo e la sua cultura

"Puoi chiamarli arrustelle, rustelle o arrosticini, ma alla fine conta solo una cosa: chi è stata l'ultima persona del gruppo a mangiarli!", è questo il lancio di 'Abruzzo - Forte e gentile', il gioco da tavolo di contrattazione e investimento lanciato, a metà tra i noti 'Monopoli' e 'Il gioco dell'Oca', è stato lanciato sul mercato da Demoela, azienda genovese specializzata nel settore giocattoli.

"Un gioco che ti farà esplorare questa meravigliosa regione stando comodamente a casa tua, con i tuoi cari o i tuoi amici, progettando, tra un lancio di dadi e l'altro, i vostri viaggi", continua la presentazione del gioco, candidato a diventare uno strumento di marketing territoriale che arriva dal di fuori dei soliti circuiti, su iniziativa di un privato che investe sull'immagine dell'Abruzzo.

"Corri lungo il tabellone per mare, monti e rocche, incontrando bizzarri personaggi tra storia, arte, cultura, tradizioni, buona cucina e luoghi mozzafiato, per guadagnare il più grande titolo di questo territorio: forte e gentile".

Sulle carte colorate da pescare sono riportati modi di dire tipici della regione come "'ccia sande" e "scin ca scin".

Nelle carte sono contenute parole, proverbi, espressioni dialettali e situazioni tipiche per mettere alla prova anche l'abruzzese più sapiente. Quattro categorie categorie di bandierina: enogastronomia, cose da fare, shopping e servizi. Ma le carte da gioco, nell'intenzione dell'ideatore, possono essere usate anche fuori dal gioco.

Mettendole insieme, si possono ottenere quattro diversi itinerari consigliati per vivere a fondo la tua regione.

"Abruzzo è il gioco da tavolo perfetto per riscoprire i valori, gli usi e costumi di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo e delle loro province, oltre che a mettere in mostra le tue abilità imprenditoriali", si legge nella presentazione del gioco. "Per vincere, dovrai sbaragliare la concorrenza e diventare la persona più ricca della regione", si conclude.

(Ansa Abruzzo)