E' morta la donna di 84 anni che è stata investita in via del Santuario, in prossimità di un attraversamento pedonale.

L'automobile, una Smart condotta da un 73enne di Montesilvano (Pescara), ha investito la donna causandole gravi ferite e lesioni. Trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale pescarese, è morta qualche ora dopo.

Sul tragico episodio indagano gli uomini della Polizia Locale del Comando del capoluogo adriatico.