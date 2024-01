Sabato 13 gennaio, alle ore 17.30, il consigliere regionale Antonio Blasioli e il consigliere comunale Giovanni Di Iacovo terranno l’evento “Nuove risorse per la cultura in Abruzzo e a Pescara”, al Comune di Pescara. L’incontro, che si aprirà con il saluto di Donatella Di Pietrantonio, scrittrice e vincitrice del premio Campiello 2017, e sarà moderato dalla scrittrice Maura Chiulli, costituirà l’occasione per presentare il nuovo testo unico regionale sulla cultura. Il dibattito sarà inoltre accompagnato dagli interventi musicali di Enrico Lombardi.