Cantera Adriatica, torna in azzurro Lucrezia Meletti

Il 2024 della Cantera si apre sotto un cielo azzurro: Lucrezia Meletti, difensore talentuoso della formazione di Eccellenza grigioazzurra, è stata convocata dalla selezione nazionale Under 20 della LND: per l’esterno sinistro classe 2006 di mister Galanti due giorni – 16 e 17 gennaio – a Veronello in ritiro con la rappresentativa allenata dal ct Canestro.

Un ritorno per Meletti, che già nella passata stagione aveva ricevuto chiamate dalla formazione nazionale femminile. Dopo la partita di campionato in programma domenica prossima sul campo della Bacigalupo, Meletti raggiungerà Verona per aggregarsi alle compagne di squadra.

Lo scorso fine settimana la ripresa di alcuni campionati: l’Under 17 perde il derby contro la Renato Curi (1-2) subendo il colpo del ko al 94’. Non basta il gol di Morelli, che spreca la palla del possibile ko che avrebbe potuto regalare i 3 punti ai canterani. Dalla possibile vittoria, alla sconfitta: tutto nel giro di pochissimi minuti.

Manita dell’Under 15 (nella foto in basso il gruppo) nello scontro diretto al San Marco contro la Folgore Delfino Curi. Cantera subito in vantaggio, gli avversari trovano prima il pareggio e poi il sorpasso a metà del primo tempo, ma i grigioazzurri la ribaltano prima dell’intervallo (3-2). Al 10’ del secondo tempo il 4-2 di Iezzi e l’eurogoal di Giannetti, al rientro dall’infortunio, per suggellare il 5-2 finale.

Mastica amaro la formazione di Seconda Categoria, che contro il Victoria Cross Ortona va in vantaggio con Ciarlitto ad inizio ripresa, gestisce bene il finale, ma subisce il gol del pareggio all’88’ direttamente dal portiere avversario, salito nell’area avversaria per l’ultimo tentativo ortonese e autore di una perla da cineteca imparabile per il collega grigioazzurro.

LE PARTITE DEL WEEK-END

Eccellenza Femminile, 7a giornata: Bacigalupo Vasto Marina – Cantera Adriatica, domenica 14 gennaio, ore 14,30 campo Fantini;

Seconda categoria Girone C: Cantera Adriatica – Montebello di Bertona, domenica 14 gennaio, ore 14,30, campo Flacco;

Under 17 regionale girone B: Cepagatti – Cantera Adriatica, domenica 14 gennaio, ore 10,30 campo Marcantonio;

Under 15 regionale girone C: Cantera Adriatica – Renato Curi Pescara, domenica 14 gennaio, ore 10,30 campo Flacco;

Under 15 provinciale girone B: Renato Curi Delfino Folgore – Cantera Adriatica, lunedì 15 gennaio, ore 15 campo Zanni.