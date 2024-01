Imbrattato nella notte il palazzo della Provincia di Pescara

Dei vandali la scorsa notte hanno imbrattato una facciata del Palazzo di Governo a piazza Italia.

La notizia arriva dalla pagina del sindaco Carlo Masci che ha scritto:

Questa notte, fino alle 3.00, gli operai di Ambiente, coadiuvati dagli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, hanno lavorato per ripulire la facciata del Palazzo della Provincia, per eliminare scritte e simboli "NO VAX" che qualche delinquente imbrattatore si è divertito a dipingere.

Mi auguro che questo personaggio squallido venga presto assicurato alla Giustizia. Rimane il fatto grave dello sfregio a un palazzo istituzionale.

Poi, come sempre, in una città, c'è chi distrugge, sporca, fa danni, e c'è chi rimette a posto, pulisce, controlla.

Grazie agli operai, agli agenti e a tutti coloro che questa notte sono stati svegli e hanno lavorato per restituire il giusto decoro al Palazzo e alla nostra città.

Noi teniamo sempre la guardia alta per difendere Pescara.