Giro d'Italia a Francavilla al Mare, ecco il percorso

“Abbiamo ricevuto l'ufficialità del percorso della tappa di arrivo del Giro d'Italia, il 15 maggio prossimo. Arrivando da sud, la Carovana Rosa attraverserà la Nazionale adriatica fino a via Pola, dove poi riprenderà il viale Nettuno sino ad arrivare a via Tosti dove verrà posizionato l'arrivo”.

Così, in una nota, Luisa Russo, sindaco di Francavilla al Mare.



"Siamo molto contenti - aggiunge Russo - per la festa che questo appuntamento rappresenta per tutta la città, e consapevoli del grande impegno che siamo pronti ad affrontare. L’Amministrazione e gli uffici comunali sono chiamati a garantire un efficace coordinamento logistico e promuovere iniziative collaterali per arricchire l'esperienza dei visitatori. Lavoreremo per assicurare un percorso all’altezza dell’evento, e contemporaneamente investiremo in allestimenti e attività che precedono il giorno dell'arrivo, elementi fondamentali per massimizzare gli impatti positivi sulla città e assicurare il successo dell'evento.



L'arrivo del Giro d'Italia a Francavilla al Mare riveste un'importanza cruciale sia dal punto di vista turistico che economico, catalizzando per un giorno l'attenzione della nazione sulla nostra città. La tappa non solo celebra l'impegno degli atleti, ma anche la bellezza paesaggistica e le opportunità economiche offerte dalla città, promuovendo sia lo sport che il turismo, e stimolando la crescita economica locale. Stiamo lavorando - conclude il primo cittadino di Francavilla - affinché sia un’occasione di promozione e di offerta delle nostre bellezze".