Donati due computer al reparto di Neonatologia di Pescara

Questa mattina, nell’aula Consiliare del Comune di Montesilvano, si è svolta la consegna di due computer per le sale di degenza dei piccoli pazienti del reparto di Neonatologia dell’ospedale di Pescara, acquistati grazie alla raccolta della tombolata di beneficenza, che si è tenuta lo scorso 27 dicembre al Pala Dean Martin, organizzata dall’Associazione Amare Montesilvano, con il patrocinio del Comune di Montesilvano, utile alla raccolta di mille euro, con i quali sono stati acquistati dall’associazione i due portatili.

Alla donazione di oggi sono intervenuti il sindaco Ottavio De Martinis, il direttore generale della Asl di Pescara Rossano Di Luzio, il direttore del reparto di Neonatologia dell’ospedale di Pescara Susanna Di Valerio e il presidente dell’Associazione Amare Montesilvano Renato Petra e le volontarie con Bruna Brunetti e Rosanna Di Toro.

“Con grande piacere abbiamo donato, grazie all’associazione del territorio Amare Montesilvano, il ricavato della raccolta benefica per l’acquisto di due computer che andranno al reparto di Neonatologia di Pescara – ha detto il sindaco De Martinis - . Siamo molto orgogliosi di questa bella iniziativa, in diverse occasioni abbiamo già sottolineato l’importanza del dono e del reparto di Pescara. Ringrazio il dottor Di Luzio per la sua presenza, il presidente Petra e la dottoressa Di Valerio, per il suo intenso lavoro nel reparto”.

Soddisfatto anche il presidente Petra: “Come associazione sono anni che doniamo fondi alla Neonatologia di Pescara e quest’anno, in accordo con la dottoressa Di Valerio, abbiamo acquistato direttamente degli strumenti utili per il reparto. In futuro faremo altre iniziative per la Neonatologia, perché crediamo fortemente che questo sia il posto più indicato visto che si occupa di piccoli pazienti indifesi. I computer serviranno per snellire l’attività del reparto, ringrazio la dottoressa Di Valerio e il direttore della Asl Di Luzio”.

Un ringraziamento anche da parte del direttore Di Luzio: “Queste donazione sono il segnale che i cittadini hanno a cuore la sanità, spesso arrivano segnali belli e importanti come questi. Siamo grati alla città di Montesilvano”

Infine, la dottoressa Di Valerio ha illustrato l’utilizzo dei computer: “Ringrazio per la generosità mai scontata – ha detto il direttore di Neonatologia - utilizzeremo questi computer per il team medico e infermieristico. Avere due pc nel reparto ci permetterà di semplificare le visite. Sono felice che molte associazioni pensino alla Neonatologia, un segno di vicinanza per il reparto e le famiglie che trascorrono con noi tanti mesi e con questo dono sentono a loro volta la vicinanza della comunità”.