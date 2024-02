Piazza Salotto, partiti i lavori di riqualificazione dei portici sul lato sud

È cominciato in questi giorni un altro intervento del Comune per rendere piazza della Rinascita più bella e accogliente, un intervento che arriva a conclusione di tutti i progetti già realizzati nella piazza da questa amministrazione. Da quando ci siamo insediati abbiamo sistemato l'Urban box, che è diventato un punto informazioni molto frequentato dai turisti, colmato il buco lasciato dall'opera di Toyo Ito dove abbiamo realizzato una fontana musicale che rappresenta una grande attrazione per le famiglie, rimesso a nuovo la pavimentazione dei portici sul lato nord che era piena di buche ormai da anni, e posizionato il nuovo orologio (con schermo a led) su uno dei palazzi della piazza. Ora chiudiamo il cerchio con la riqualificazione dei portici sul lato sud della piazza stessa per eliminare buche, mattonelle rotte o addirittura saltate, pezzi di pavimentazione avvallati, "pezze" di cemento apposte nel tempo. Tante brutture che troviamo nelle zone private ad uso pubblico, a lungo dimenticate, e che ora il Comune sta provvedendo a sistemare in maniera puntuale insieme alle zone pubbliche".

Lo annuncia il sindaco Carlo Masci parlando dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione della pavimentazione, per un importo di 50mila euro, delle aree private ad uso pubblico della piazza.

"È un intervento indispensabile per ridare decoro alla zona centrale della città e rispondere così ad una esigenza dei residenti, di chi lavora nella piazza e di chi la frequenta, ad esempio per fare shopping", dice il sindaco. "Piazza della Rinascita è un punto di riferimento per tutti i pescaresi ma anche per chi arriva in città da fuori e quindi deve presentarsi nel migliore dei modi, sotto tutti i punti di vista. La piazza dev'essere sicura, per ciò che riguarda la pavimentazione, oltre a mostrarsi ospitale ed è questo il nostro obiettivo tant'è che siamo in contatto con la Sovrintendenza per valutare un intervento sul verde, che vogliamo implementare. La parola decoro va declinata al meglio, qui come altrove, ed è proprio su questo filone che ci stiamo muovendo. Solo a pochi passi dalla piazza c'è il cantiere che porterà alla riqualificazione di corso Umberto e piazza Sacro Cuore - dove a breve arriverà il nuovo verde (184 alberi, più di prima, e 2.300 piante e arbusti). Una volta completato tutto, tra pochi mesi, il nostro centro città si presenterà più bello. Se in questo periodo si avverte un disagio sono certo che i cittadini comprenderanno: stiamo lavorando per migliorare la città e purtroppo i disagi sono inevitabili, per cui chiediamo di pazientare".